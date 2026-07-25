شعار و نماد مراسم جاماندگان اربعین ۱۴۰۵ رونمایی شد؛ «باید برخاست» در امتداد تشییع قائد شهید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست هماهنگی بیندستگاهی مراسم جاماندگان اربعین حسینی ۱۴۰۵ با حضور دستگاههای مسئول برگزار و آخرین تمهیدات اجرایی، پشتیبانی، فرهنگی و امنیتی این مراسم بررسی شد.
در این نشست، موارد و مواضع دستگاههای مختلف ناظر به این رویداد عظیم مردمی و همچنین موانع و مشکلات سال گذشته بررسی و اقدامات لازم در خصوص برگزاری احسن این برنامه پیشبینی شد.
سردار حسنزاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله(ص) تهران بزرگ در این نشست گفت: با توجه به اینکه رویداد جاماندگان اربعین امسال در امتداد مراسم تاریخی تشییع قائد شهید امت است، شعار امسال همان شعار «باید برخاست» و «مشت گره کرده رهبر شهید» به عنوان نماد این مراسم تعریف شدهاست.
وی افزود: مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در تهران چند سالی است به صورت خانوادگی برگزار میشود و امسال هم در طول مسیر پیشبینیهای لازم برای حضور خانوادگی مردم عزیز صورت گرفته است.
به گفته سردار حسنزاده، مسیر پیادهروی جاماندگان اربعین در تهران به ۸ پهنه تقسیم شده است و اقدامات ستادی، عملیاتی و امنیتی نیز بهصورت پهنهای انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است در این نشست تمامی کمیتههای اجرایی، پشتیبانی و فرهنگی، گزارشی از تمهیدات خود در خصوص برگزاری مراسم جاماندگان را ارائه کردند.
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