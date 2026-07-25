  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

شعار و نماد مراسم جاماندگان اربعین ۱۴۰۵ رونمایی شد؛ «باید برخاست» در امتداد تشییع قائد شهید

۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۹
کد مطلب: 1844787
شعار و نماد مراسم جاماندگان اربعین ۱۴۰۵ رونمایی شد؛ «باید برخاست» در امتداد تشییع قائد شهید

نشست هماهنگی بین دستگاهی در خصوص مراسم امسال جاماندگان اربعین حسینی در تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست هماهنگی بین‌دستگاهی مراسم جاماندگان اربعین حسینی ۱۴۰۵ با حضور دستگاه‌های مسئول برگزار و آخرین تمهیدات اجرایی، پشتیبانی، فرهنگی و امنیتی این مراسم بررسی شد.

در این نشست، موارد و مواضع دستگاه‌های مختلف ناظر به این رویداد عظیم مردمی و همچنین موانع و مشکلات سال گذشته بررسی و اقدامات لازم در خصوص برگزاری احسن این برنامه پیش‌بینی شد.

سردار حسن‌زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ در این نشست گفت: با توجه به اینکه رویداد جاماندگان اربعین امسال در امتداد مراسم تاریخی تشییع قائد شهید امت است، شعار امسال همان شعار «باید برخاست» و «مشت گره کرده رهبر شهید» به عنوان نماد این مراسم تعریف شده‌است.

وی افزود: مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران چند سالی است به صورت خانوادگی برگزار میشود و امسال هم در طول مسیر پیش‌بینی‌های لازم برای حضور خانوادگی مردم عزیز صورت گرفته است.

به گفته سردار حسن‌زاده، مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران به ۸ پهنه تقسیم شده است و اقدامات ستادی، عملیاتی و امنیتی نیز به‌صورت پهنه‌ای انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است در این نشست تمامی کمیته‌های اجرایی، پشتیبانی و فرهنگی، گزارشی از تمهیدات خود در خصوص برگزاری مراسم جاماندگان را ارائه کردند.

...........

پایان پیام 

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha