به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، سردار سرتیپ یدالله بوعلی، امروز در آیین بدرقه و اعزام کاروان خادمان موکب حضرت احمدبنموسی شاهچراغ(ع) به کربلای معلی اظهار کرد: با تأکید بر اهمیت خدمترسانی به زائران اربعین حسینی، این مسئولیت را جلوهای از اخلاص و ارادت به ساحت سیدالشهدا(ع) دانست و بر استفاده از همه ظرفیتها برای ارائه خدمات مطلوب به زائران تأکید کرد.
وی افزود: خدمت در مسیر اربعین حسینی توفیقی بزرگ است و امیدواریم خادمان این موکب بتوانند با حضوری مؤمنانه و درخور نام اهلبیت(ع)، به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خدمترسانی کنند.
سردار بوعلی، حضور خادمان در این مسیر را نشانهای از آمادگی، اخلاص و ارادت به ساحت سیدالشهدا(ع) عنوان کرد و افزود: باید از همه ظرفیتها برای ارتقای کیفیت خدمت به زائران استفاده شود.
آیین بدرقه و اعزام کاروان خادمان موکب حضرت احمدبنموسی(ع) با حضور جمعی از مسئولان و خادمان اربعین در شیراز برگزار شد و بخشی از نیروهای اعزامی را بسیجیان و نیروهای جهادی شهرداری شیراز تشکیل میدادند که برای خدمترسانی به زائران اربعین عازم کربلای معلی شدند.
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