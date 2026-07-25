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فرمانده سپاه فجر فارس:

خدمت به زائران اربعین باید در شأن نام اهل‌بیت(ع) باشد

۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۷
کد مطلب: 1844750
خدمت به زائران اربعین باید در شأن نام اهل‌بیت(ع) باشد

فرمانده سپاه فجر فارس و رئیس هیئت امنای موکب حضرت احمدبن‌موسی(ع) با تأکید بر ضرورت ارائه خدمات شایسته به زائران اربعین حسینی گفت: خادمان این موکب باید با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را به‌گونه‌ای انجام دهند که در شأن نام اهل‌بیت(ع) و فرهنگ عاشورا باشد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، سردار سرتیپ یدالله بوعلی، امروز  در آیین بدرقه و اعزام کاروان خادمان موکب حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ(ع) به کربلای معلی اظهار کرد: با تأکید بر اهمیت خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، این مسئولیت را جلوه‌ای از اخلاص و ارادت به ساحت سیدالشهدا(ع) دانست و بر استفاده از همه ظرفیت‌ها برای ارائه خدمات مطلوب به زائران تأکید کرد.

وی افزود: خدمت در مسیر اربعین حسینی توفیقی بزرگ است و امیدواریم خادمان این موکب بتوانند با حضوری مؤمنانه و درخور نام اهل‌بیت(ع)، به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خدمت‌رسانی کنند.

سردار بوعلی، حضور خادمان در این مسیر را نشانه‌ای از آمادگی، اخلاص و ارادت به ساحت سیدالشهدا(ع) عنوان کرد و افزود: باید از همه ظرفیت‌ها برای ارتقای کیفیت خدمت به زائران استفاده شود.

آیین بدرقه و اعزام کاروان خادمان موکب حضرت احمدبن‌موسی(ع) با حضور جمعی از مسئولان و خادمان اربعین در شیراز برگزار شد و بخشی از نیروهای اعزامی را بسیجیان و نیروهای جهادی شهرداری شیراز تشکیل می‌دادند که برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین عازم کربلای معلی شدند.

حجت کهیاری

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