تجمعات مردمی در ایران برای جهانیان مایه شگفتی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام سید صادق حسینی سرپرست مؤسسه تقریب مذاهب در دهلینو، با بیان اینکه شهادت آیتالله خامنهای برای مسلمانان عاشورای دوم بود، گفت: پس از شنیدن این خبر احساس یتیمی کردیم. در زندگی چند داغ بزرگ را تجربه کردهام؛ پس از رحلت پدر و مادر، شهادت امام شهید و سید حسن نصرالله، اما شهادت آیتالله خامنهای برای ما حادثهای بود که گویی عاشورای دیگری رقم خورد. در ابتدا احساس کردیم همه چیز تمام شده است، اما خیلی زود دریافتیم که راه و هدف زنده است و شهادت، قدرت این مسیر را چند برابر کرده است.
وی درباره آشنایی خود با رهبر انقلاب گفت: در خانوادهای مذهبی بزرگ شدم و از کودکی نام امام خمینی (ره) و سپس آیتالله خامنهای را از پدرم میشنیدم. نخستین دیدارم با ایشان در سال ۱۹۹۵ میلادی و در حرم حضرت معصومه (س) بود. از همان زمان تاکنون هرچه دارم، از اندیشه و شیوه زندگی تا نگاه دینی، از ایشان آموختهام. در دوران طلبگی در قم نیز همواره سخنان ایشان را دنبال میکردم و هر زمان فرصت مییافتم برای دیدار با ایشان به ایران میآمدم.
حجتالاسلام حسینی با اشاره به جایگاه معنوی آیتالله خامنهای خاطرنشان کرد: این تنها احساس من نیست؛ بسیاری از علمای اهلسنت هند نیز هنگام شنیدن خبر شهادت ایشان اشک ریختند؛. حتی غیرمسلمانان نیز متأثر شدند و در هند میلیونها نفر در اعتراض به این حادثه راهپیمایی کردند.
این عالم شیعی هندوستان با تأکید بر نقش ولایت فقیه در شکلگیری روحیه مردم ایران گفت: سالهای نخست که به ایران آمده بودیم، جمله معروف امام خمینی(ره) را روی دیوارها میدیدیم که «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت شما نرسد»، اما آن روزها عمق این سخن را درک نمیکردیم. امروز میبینیم که مردم ایران با حمایت از ولایت فقیه توانستند از کشور، تمامیت ارضی، سرمایه ملی و امنیت خود در برابر بزرگترین تهدیدها و توطئهها پاسداری کنند.
وی افزود: از بیرون مرزهای ایران که نگاه میکنم، مهمترین عامل موفقیت را حضور مردم در صحنه میدانم؛ هر زمان مردم در میدان بودهاند، بسیاری از توطئهها خنثی شده و جریانهای انحرافی ناچار به عقبنشینی شدهاند.
حجت الاسلام حسینی با اشاره به سخنی از امام خمینی(ره) اظهار داشت: سالها طول کشید تا معنای این جمله را بفهمم که مردم این زمان از مردم عصر پیامبر اکرم (ص)، امیرالمؤمنین (ع)، امام حسن (ع) و امام حسین (ع) بهترند؛ امروز میبینیم که مردم ایران رهبر خود را تنها نگذاشتهاند، در حالی که در صدر اسلام امامان معصوم تنها ماندند. پس از گذشت بیش از صد شب از شهادت رهبر، مردم همچنان در صحنه حضور دارند و این برای جهانیان مایه شگفتی و افتخار است.
مسئول موسسه تقریب مذاهب دهلینو با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از این شرایط گفت: امروز مردم مشتاقاند اندیشه، آثار، سخنان و سیره امام شهید را بشناسند. این وظیفه علما، نخبگان و مسئولان است که این فرصت را غنیمت بشمارند و معارف ایشان را به جامعه معرفی کنند. امروز نمایندگان رهبر انقلاب در کشورهای مختلف، حتی در میان اهلسنت و غیرمسلمانان، با استقبال و احترام گسترده مردم روبهرو هستند و این نشاندهنده عطش ملتها برای شناخت این مکتب است.
وی با اشاره به سکوت برخی جریان های مسلمان درباره کشتار غزه اظهار کرد: امروز باید از مدعیان رهبری دینی جهان اسلام پرسید که در برابر کشتار گسترده مردم غزه چه کردند؟ دهها هزار زن و کودک کشته شدند، اما بسیاری از نهادها و چهرههای مذهبی که خود را نماینده اسلام معرفی میکنند، واکنش مؤثری نشان ندادند. این در حالی است که تعالیم اسلام مسلمانان را نسبت به سرنوشت یکدیگر مسئول میداند؛ بسیاری از جریانهایی که مدعی دفاع از اسلام بودند، در آزمون غزه از صحنه کنار رفتند و ملتهای جهان بیش از هر زمان دیگر به دنبال شناخت اسلام ناب هستند. شاید اراده الهی بر این قرار گرفته است که حقیقت عاشورا، کربلا، مکتب اهلبیت و اسلام ناب محمدی بیش از گذشته برای جهانیان آشکار شود.
حجتالسلام حسینی در پایان تأکید کرد: مسیری که امام خمینی (ره) آغاز کرد و آیتالله خامنهای آن را ادامه داد، امروز جهان را به نقطهای رسانده که ملتها تشنه شناخت اسلام واقعی هستند. اکنون وظیفه مردم، نخبگان و مسئولان ایران است که از این فرصت تاریخی برای معرفی پیام عاشورا، مکتب اهلبیت و حقیقت اسلام به جهانیان بهره ببرند.
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