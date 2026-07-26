راهپیمایی اربعین، استمرار نهضت حسینی در مقابله با ظلم است/ آمریکا در مهار این حرکت شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و از اساتید برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، در سخنانی به تبیین ابعاد مختلف راهپیمایی عظیم اربعین حسینی پرداخت.

امام جمعه بغداد تأکید کرد که راهپیمایی اربعین صرفاً یک مناسبت دینی یا عمل عبادی نیست، بلکه شعیره‌ای بزرگ و الهی با ابعاد دینی، سیاسی، اجتماعی و تمدنی است که استمرار حقیقی نهضت حضرت امام حسین (علیه‌السلام) و پیام اسلام در مقابله با ظلم و طاغوت را به نمایش می‌گذارد.

وی با بیان اینکه استحباب پیاده‌روی به سوی بارگاه مطهر امام حسین (علیه‌السلام) در روایات اهل‌بیت (علیهم‌السلام) مورد تأکید قرار گرفته است، گفت: «زیارت اربعین در بیستم ماه صفر در احادیث امام صادق و امام هادی (علیهماالسلام) مورد تصریح قرار گرفته و در روایات، از نشانه‌های مؤمن شمرده شده است؛ چنان‌که در حدیث معروف آمده است: "نشانه‌های مؤمن پنج چیز است: اقامه پنجاه و یک رکعت نماز، سجده بر خاک، زیارت اربعین، انگشتر به دست راست کردن و بلند گفتن بسم‌الله الرحمن الرحیم."»

امام جمعه بغداد افزود: «این زیارت ریشه‌های تاریخی عمیقی دارد که به بازگشت کاروان اهل‌بیت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به کربلا و نیز زیارت جابر بن عبدالله انصاری از مرقد مطهر امام حسین (علیه‌السلام) بازمی‌گردد، اما فلسفه حقیقی آن فراتر از یک رخداد تاریخی است و مکتب ایثار، شهادت و مبارزه با ظلم را تجسم می‌بخشد.»

وی تصریح کرد: «مرقد مطهر سیدالشهدا (علیه‌السلام) در طول تاریخ، کانون خیزش‌ها علیه حکومت‌های ستمگر بوده و بسیاری از قیام‌های علویان و شیعیان اهل‌بیت (علیهم‌السلام) با تجدید بیعت در کنار مضجع شریف آن حضرت آغاز شده است. قیام عاشورا زمینه‌ساز نهضت زید بن علی شد؛ نهضتی که در نهایت در فروپاشی حکومت بنی‌امیه نقش‌آفرین بود.»

آیت‌الله موسوی با اشاره به ابعاد سیاسی این شعیره، اظهار داشت: «این حقیقت در عراق، به‌ویژه در جریان انتفاضه سال ۱۹۷۷ میلادی آشکار شد؛ زمانی که رژیم بعث به ریاست احمد حسن البکر و معاونش صدام حسین، زیارت اربعین را ممنوع اعلام کرد، اما مردم نجف اشرف و هزاران زائر با قیامی گسترده در برابر این تصمیم ایستادند؛ قیامی که رژیم بعث آن را با سرکوب، کشتار و بازداشت گسترده زائران پاسخ داد.»

وی ادامه داد: «پس از سقوط رژیم بعث در سال ۲۰۰۳، راهپیمایی میلیونی اربعین نقش ملی خود را نیز آشکار ساخت. این راهپیمایی هم‌زمان با مباحث مربوط به تدوین قانون اساسی عراق برگزار شد؛ در حالی که دولت اشغالگر آمریکا بر تدوین قانون اساسی از سوی کمیته‌ای منصوب از جانب خود اصرار داشت، مرجعیت عالی دینی به رهبری حضرت آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی (دام ظله) بر تدوین قانون اساسی به دست ملت عراق و سپس همه‌پرسی عمومی تأکید کرد.»

امام جمعه بغداد افزود: «پل برمر، حاکم غیرنظامی وقت آمریکا در عراق، در خاطرات خود اذعان کرده است که مشاهده حرکت میلیونی مردم به سوی کربلا، او را به این نتیجه رساند که نادیده گرفتن اراده مرجعیت و ملت عراق می‌تواند به انفجار اجتماعی گسترده منجر شود و همین مسئله آمریکا را ناچار به عقب‌نشینی و پذیرش همه‌پرسی قانون اساسی کرد.»

وی خاطرنشان کرد: «شاید بسیاری از عراقی‌ها از میزان تأثیر جهانی راهپیمایی اربعین آگاه نباشند، اما جهان این حرکت را اعلام عملی وفاداری به امام حسین (علیه‌السلام)، نماد مخالفت با اشغالگری، دیکتاتوری و ظلم و نشانه وحدت و انسجام امت اسلامی می‌داند.»

تشییع میلیونی رهبر شهید؛ نشانه عمق آگاهی عمومی

آیت‌الله موسوی در ادامه با اشاره به مراسم تشییع میلیونی امام شهید سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)، آن را نشانه عمق آگاهی عمومی و پایبندی ملت‌ها به آرمان‌های امت اسلامی دانست و گفت: «ملت‌ها امروز آمادگی بیشتری برای دفاع از دین و مقدسات خود دارند؛ همان‌گونه که در دفاع از عراق در برابر گروه تروریستی داعش، چه پیش از صدور فتوای جهاد کفایی و چه پس از آن، این آمادگی را به اثبات رساندند.»

وی تصریح کرد: «جامعه امروز عراق با جامعه دوران امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام) تفاوت اساسی دارد و از روحیه مقاومت و آمادگی برای ایثار برخوردار است. شعار معروف زائران در انتفاضه سال ۱۹۷۷ که می‌گفتند: "اگر دست‌ها و پاهایمان را قطع کنند، سینه‌خیز به سوی تو خواهیم آمد، ای حسین"، گواه این حقیقت است. از این رو، تحلیل‌های سطحی درباره راهپیمایی اربعین نمی‌تواند ابعاد اعتقادی، اجتماعی و سیاسی این حرکت عظیم را تبیین کند.»

امام جمعه بغداد با اشاره به گسترش حضور زائران خارجی در مراسم اربعین گفت: «جمهوری اسلامی ایران پس از عراق، بزرگ‌ترین سهم را در حضور زائران اربعین دارد و هر سال میلیون‌ها زائر ایرانی در این مراسم شرکت می‌کنند؛ موضوعی که به گفته وی، موجب نگرانی آمریکا شده و این کشور را به تلاش برای جلوگیری از این حضور گسترده واداشته است.»

وی همچنین با اشاره به حمله صورت‌گرفته به زائران اربعین در منطقه شلمچه اظهار داشت: «شلمچه یک گذرگاه مرزی ویژه تردد زائران است و هیچ مرکز نظامی در آن وجود ندارد؛ از این رو، هدف قرار گرفتن زائران اقدامی عامدانه علیه شعائر حسینی بوده است.»

پروژه امام حسین(ع)؛ طرحی الهی، نه سیاسی

آیت‌الله موسوی تأکید کرد: «آمریکا شعائر شیعی را منشأ بیداری عمومی، عدالت‌خواهی و مقابله با ظلم می‌داند، اما پروژه امام حسین (علیه‌السلام) یک پروژه سیاسی وابسته به جریان خاص نیست، بلکه طرحی الهی است که در امتداد هدایت امام حسین (علیه‌السلام) و حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) قرار دارد و به همین دلیل، همه تلاش‌ها برای توقف یا محدود کردن آن با شکست روبه‌رو شده است.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از اظهارات برخی مسئولان عراقی درباره همکاری آمریکا با عراق در مقابله با داعش گفت: «این سخنان ناشی از درک نادرست واقعیت‌های سیاسی است. نیروهای آمریکایی از داعش حمایت می‌کردند، در حالی که آنچه در میدان به یاری عراق آمد، فرماندهان و مستشاران جمهوری اسلامی ایران بودند؛ از جمله شهید حمید تقوی و جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در دفاع از عراق و ملت آن به شهادت رسیدند.»

امام جمعه بغداد در پایان تأکید کرد: «همان‌گونه که رژیم صدام حسین در از بین بردن شعائر حسینی ناکام ماند، همه تلاش‌های آمریکا برای مهار یا بهره‌برداری سیاسی از راهپیمایی اربعین نیز با شکست مواجه خواهد شد. ملت‌های عراق، ایران، لبنان، یمن، کشورهای حوزه خلیج فارس و سرزمین شام، یک امت واحد در برابر دشمن مشترک هستند و آینده این امت، آینده پیروزی و غلبه خواهد بود.»

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