به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایتالیا بن‌گویر وزیر موسوم به «امنیت ملی» اسرائیل را در پرونده «ناوگان غزه» تحت تحقیق قرار داد.

به گفته یک منبع قضایی ایتالیایی، این تحقیق به ظن نقش داشتن بن‌گویر در بازداشت شهروندان ایتالیایی حاضر در میان فعالان و همچنین اتهام‌های مربوط به بدرفتاری با آنان گشوده شده است. برگزارکنندگان این کارزار اعلام کرده‌اند که ۴۳۰ فعال توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شده‌اند که در میان آنان اتباع ایتالیا و کره‌جنوبی نیز حضور داشته‌اند.

بن‌گویر در واکنش به این اقدام گفته است که از این تحقیقات «عقب‌نشینی نخواهد کرد» و همچنان به حمایت از نیروهای اسرائیلی ادامه می‌دهد. در همین حال، دولت ایتالیا رفتار با فعالان را «غیرقابل قبول» خوانده و سفیر اسرائیل را برای ارائه توضیح احضار کرده است. رم همچنین از اتحادیه اروپا خواسته بررسی اعمال تحریم علیه بن‌گویر را در دستور کار قرار دهد و فرانسه نیز اعلام کرده ورود او به خاک خود را ممنوع کرده است.

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