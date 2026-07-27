به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور ۷۴ ساله جمهوری خواه آمریکایی در مصاحبهای از توافق هستهای ترامپ با عربستان به شدت انتقاد کرد.
سناتور جان کندی از ایالت لوئیزیانا و از حامیان جنبش «آمریکا را دوباره بزرگ میکنیم» در مصاحبه با سی.بی.اس و در پاسخ به سوالی درباره توافق عجیب دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با عربستان برای غنی سازی اورانیوم گفت: «من با این توافق راحت نیستم. ما داریم کشوری را بمباران میکنیم (ایران) تا آنها را از داشتن سلاحی اتمی دور نگهداریم اما در مقابل، با کشور دیگری توافقی برای داشتن غنی سازی اتمی میبندیم.»
وی ادامه داد: «میدانم که این یک توافق تجاری است اما جهان این مساله را به عنوان احتمالی که روزی به سلاح هستهای منجر میشود، درک میکند.»
سناتور کندی همچنین هشدار داد که این مساله جهان را در معرض یک وضعیت خطرناک قرار میدهد: «جهان به آنچه در اوکراین و خاورمیانه میگذرد، نگاه میکند. جهان اکنون به رابطه آمریکا با اروپا نگاه میکند. مردم میترسند. اگر شما ژاپن، کره جنوبی، استرالیا یا برزیل یا برخی از کشورهای اروپایی را اداره میکنید، حداقل به نیاز به دستیابی به سلاح هستهای فکر میکنید.»
وی ادامه داد: «بعد این توافق با عربستان سعودی را میبینید و زمانبندی خوبی ندارد. فکر میکنم روزی ممکن است این اتفاق بیفتد. در هر صورت فکر نمیکنم این اتفاق بیفتد، زیرا رئیسجمهور آمریکا آن را مشروط به رسمیت شناختن اسرائیل توسط عربستان سعودی کرده است و آنها این کار را نمیکنند، آنها این کار را نخواهند کرد.»
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