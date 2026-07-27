به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حامد مقیسه، مدیر ارتباطات مرکز نور، امروز دوشنبه ۵ مردادماه در گفت‌وگو با خبرنگاران از اجرای پویش «باید برخاست» به مناسبت اربعین حسینی و ایام عزای ماه صفر خبر داد و اظهار کرد: این پویش با هدف معرفی محصولات اربعینی و آثار مرتبط با عزای دهه آخر ماه صفر، ارائه رایگان نرم‌افزارهای همراه، آشنایی مخاطبان با سامانه‌های گفت‌وگوی هوشمند و نیز اطلاع‌رسانی مستمر درباره اخبار این پویش طراحی و اجرا شده است.

رویکردی نو برای تعمیق شعور حسینیپ

وی با اشاره به رویکرد محتوایی و فناورانه این طرح افزود: مرکز نور در این پویش می‌کوشد با ارائه رایگان نرم‌افزارهای معارفی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی، شعور حسینی را در کنار شور اربعینی به عمق جان زائران، دلدادگان و مخاطبان معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام برساند و زمینه ارتباطی عمیق‌تر و آگاهانه‌تر با پیام عاشورا و اربعین فراهم سازد.

مدیر ارتباطات مرکز نور درباره نام این پویش نیز گفت: عنوان «باید برخاست» حامل پیامی صریح، بیدارگر و مسئولیت‌آفرین است. این نام، فراخوانی برای حرکت، آگاهی، مسئولیت‌پذیری و همراهی شور حسینی با شعور حسینی به شمار می‌رود. بر همین اساس، مرکز نور تلاش کرده است با استفاده از ابزارهای نوین و محتوای معتبر، بستری فراهم کند تا علاقه‌مندان به ساحت نورانی اهل‌بیت علیهم‌السلام بتوانند پیوندی عمیق‌تر، ماندگارتر و سنجیده‌تر با معارف حسینی برقرار کنند.

معرفی محصولات اربعینی و آثار دهه آخر صفر

مقیسه در ادامه با تشریح مهم‌ترین بخش‌های این پویش اظهار داشت: یکی از محورهای اصلی پویش «باید برخاست»، معرفی محصولات اربعینی و آثار مرتبط با عزای دهه پایانی ماه صفر است. این محصولات با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای فرهنگی، تبلیغی، آموزشی و معرفتی مخاطبان متنوع طراحی شده‌اند و تلاش شده است آثاری در معرض استفاده قرار گیرد که ضمن برخورداری از اعتبار علمی و دینی، برای گروه‌های مختلف از جمله طلاب، روحانیون، مبلغان، پژوهشگران، دانشجویان، فعالان فرهنگی و عموم علاقه‌مندان مفید و کاربردی باشد.

دسترسی رایگان به نرم‌افزارهای همراه

وی ادامه داد: بخش دیگر این پویش به ارائه رایگان نرم‌افزارهای همراه اختصاص یافته است؛ نرم‌افزارهایی که امکان دسترسی سریع، آسان و گسترده به گنجینه‌ای ارزشمند از معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام را برای کاربران فراهم می‌کند. در شرایطی که بخش مهمی از ارتباطات، مطالعات و جست‌وجوهای علمی و فرهنگی در بستر ابزارهای هوشمند و تلفن‌های همراه انجام می‌شود، توسعه محتوای دینی در این قالب، ضرورتی جدی و اجتناب‌ناپذیر است. بر همین اساس، مرکز نور کوشیده است نرم‌افزارهایی را در اختیار مخاطبان قرار دهد که هم از حیث غنای محتوایی و هم از نظر سهولت استفاده، پاسخ‌گوی نیازهای روز باشد.

سامانه‌های گفت‌وگوی هوشمند در خدمت معارف اسلامی

مدیر ارتباطات مرکز نور با اشاره به جایگاه فناوری‌های نوین در عرصه ترویج معارف اسلامی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از بخش‌های مهم این پویش، آشنایی مخاطبان با سامانه‌های گفت‌وگوی هوشمند است. این سامانه‌ها راهی ساده، سریع و کارآمد برای کاوش در معارف اسلامی به شمار می‌روند و می‌توانند دسترسی پژوهشگران، دانشجویان، طلاب و عموم کاربران را به مفاهیم، داده‌ها و منابع دینی تسهیل کنند. به گفته وی، اگر فناوری به‌درستی در خدمت محتوا قرار گیرد، می‌تواند بستر مؤثری برای تعمیق شناخت دینی، پاسخ‌گویی به نیازهای نوپدید و تقویت ارتباط نسل جدید با منابع اصیل اسلامی فراهم آورد.

مقیسه افزود: سامانه‌های گفت‌وگوی هوشمند، به‌ویژه برای نسل امروز که سرعت، سهولت و دسترسی هدفمند برای او اهمیت بالایی دارد، ظرفیت مهمی ایجاد می‌کند. استفاده از این بسترها می‌تواند مسیر آشنایی با مفاهیم ناب دینی را هموارتر کرده و جست‌وجو در معارف اسلامی را برای کاربران تسهیل کند. این موضوع در مناسبت‌هایی همچون اربعین حسینی و ایام عزای ماه صفر، که نیاز معرفتی و فرهنگی جامعه افزایش می‌یابد، اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند.

پیوند اصالت محتوایی با نوآوری فناورانه

وی با بیان اینکه این پویش صرفاً یک اقدام مناسبتی محدود نیست، تصریح کرد: مرکز نور این برنامه را بخشی از یک رویکرد کلان‌تر در حوزه ارتباطات دینی و فرهنگی می‌داند؛ رویکردی که بر پیوند میان اصالت محتوایی و نوآوری فناورانه استوار است. نمی‌توان انتظار داشت پیام بلند و عمیق عاشورا تنها با ابزارهای سنتی به همه لایه‌های مخاطب امروز منتقل شود. از این‌رو، بهره‌گیری از نرم‌افزارهای همراه، سامانه‌های هوشمند و نیز تولید و انتشار هدفمند اخبار و محتوای مرتبط، در دستور کار این پویش قرار گرفته است.

اربعین؛ میعاد شور و شعور حسینی

مدیر ارتباطات مرکز نور در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به شرایط خاص جامعه اسلامی در سال‌های اخیر اظهار داشت: شهادت امام عزیز و قائد بزرگ اسلام، بار دیگر روح شهادت و نسیم دل‌انگیز عاشورایی را در امت اسلام به حرکت درآورد؛ به‌گونه‌ای که دل‌ها دیگر در اختیار خودشان نبودند. تشییع عظیم و میلیونی آن یگانه دوران، در حقیقت پاسخی به ندای «هل من ناصر» حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام در غربت کربلا بود که در سال ۱۴۰۵ هجری شمسی لبیک گفته شد و امواج عظیم محبان و دوستداران اسلام علوی را به نمایش گذاشت. این رخدادها نشان می‌دهد فرهنگ عاشورا همچنان زنده، جاری و الهام‌بخش است و می‌تواند ملت‌ها را حول محور ایمان، ایثار، مقاومت و حقیقت‌طلبی گرد آورد.

وی ادامه داد: از همین منظر، ما معتقدیم شور اربعینی باید با شعور حسینی همراه شود. هر اندازه جوشش محبت نسبت به اهل‌بیت علیهم‌السلام ارزشمند و اثرگذار است، تعمیق شناخت نسبت به اهداف، آرمان‌ها و پیام‌های نهضت عاشورا نیز ضرورتی انکارناپذیر دارد. پویش «باید برخاست» درصدد است این دو ساحت را در کنار یکدیگر قرار دهد؛ یعنی هم دل را متوجه کربلا کند و هم عقل و اندیشه را به فهم روشن‌تری از مسئولیت‌های فردی و اجتماعی برخاسته از مکتب حسینی برساند.

اطلاع‌رسانی مستمر برای بهره‌مندی بیشتر مخاطبان

مقیسه درباره بخش خبری این پویش نیز گفت: یکی از محورهای پیش‌بینی‌شده در این برنامه، انتشار و پیگیری اخبار پویش اربعین است. اطلاع‌رسانی دقیق، مستمر و هدفمند درباره برنامه‌ها، محصولات، خدمات و ظرفیت‌های موجود، بخشی از فرآیند اثرگذاری فرهنگی است و کمک می‌کند مخاطبان در جریان تازه‌ترین اقدامات قرار گیرند و در زمان مناسب از امکانات فراهم‌شده بهره‌مند شوند.

دعوتی به آشنایی عمیق‌تر با معارف حسینی

وی در پایان خاطرنشان کرد: پویش «باید برخاست» دعوتی است به آشنایی با معارف قیام حسینی، تأمل در مسیر نورانی حضرت حسین بن علی علیهماالسلام و همراه کردن شور و حماسه با شعور و معرفت. امیدواریم این پویش بتواند گامی مؤثر در معرفی ظرفیت‌های علمی و فرهنگی مرکز نور، تسهیل دسترسی به محصولات اربعینی، ارائه رایگان نرم‌افزارهای همراه، شناساندن سامانه‌های گفت‌وگوی هوشمند و تقویت ارتباط مخاطبان با معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام باشد.

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