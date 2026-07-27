دستخط تاریخی رهبر شهید پس از ۳۸ سال رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از دستخط مبارک رهبر شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (رئیس‌جمهور وقت)، به همت موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت در مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا برگزار شد.

این دستخط در جریان بازدید تاریخی ایشان از بیمارستان صحرایی حضرت علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) و عیادت از مجروحان جنگ تحمیلی، در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۶۷ به یادگار نگاشته شده و پس از گذشت سال‌ها، برای نخستین بار رونمایی شد.

در ابتدای این مراسم، سردار نصرالله فتحیان، مسئول مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت، با اشاره به داستان نوشتن این دستخط و چگونگی پیدا شدن آن گفت: در تیر، مرداد و شهریور سال ۶۷ که حضرت آقا رئیس‌جمهور بودند، هر روز از یک لشکر و یک یگان بازدید می‌کردند. من وقتی برای شرفیابی خدمت ایشان گرفتم. به پایگاه منتظران شهادت رفتیم و نماز صبح را در محضر آقا بودیم. بعد از نماز، صبحانه را با هم خوردیم. پس از صبحانه به آقا گفتم که از بیمارستان صحرایی علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) در حومه آبادان بازدید را شروع کنیم.

وی در ادامه افزود: آقا از همان ورودی اورژانس، بازدید را آغاز کردند و احوال همه مجروحین را جویا می‌شدند. در ادامه، از تیم جراحی نیز بازدید کردند و با دقت بسیار از جراحان پرسش می‌کردند. آقا با کمترین محافظ و رسانه به بازدید می‌رفتند؛ تنها یک نفر به عنوان همراه رسانه‌ای در خدمت ایشان بود. این بازدید ۱۹ ساعت به طول انجامید. ایشان در مجموع از سه بیمارستان و عیادت مجروحین و مصدومین وقت گذاشتند و از همه آن‌ها دیدن کردند.

فتحیان در پایان، گفت: زمانی که آقا می‌خواستند بیمارستان را ترک کنند، به ایشان عرض کردم که آیا ممکن است دستخطی برای این بیمارستان بنویسند؟ آقا نیز پذیرفتند.

ما بعدها این یادداشت را گم کردیم و بسیار هم تلاش کردیم تا آن را پیدا کنیم. تا اینکه پس از پخش مستندی که درباره این بازدید ساخته شد، شخصی با من تماس گرفت و گفت که یادداشتی از آقا دارد، اما کپی آن است. ما هم دقیقاً دنبال همان یادداشت بودیم. این، فلسفه و دلیل برگزاری جلسه امروز بود.

در ادامه این مراسم، محمدعلی محققی، معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی، با اشاره به جایگاه تاریخی این بیمارستان صحرایی گفت: اگر بپرسند که برجسته‌ترین و نورانی‌ترین نقطه در تاریخ معاصر سلامت کشور ما کدام است، من با مراجعه به منابع و تاریخ می‌گویم شاید بزرگ‌ترین حادثه در تاریخ سلامت ما، عملکرد تیم‌های اضطراری در کربلای ۴ و بیمارستان صحرایی علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) باشد.

وی با روایت خاطره‌ای از شرایط دشوار آن روزها افزود: وقتی وارد این بیمارستان شدیم، هنوز برق و آب وصل نشده بود، اما مجروحین را آورده بودند. تعداد جراحان کافی بود، اما تنها متخصص بیهوشی، دکتر میرجبار یحیی‌پور در آنجا حضور داشت که هشت اتاق عمل را فی‌المجلس اداره کرد. این کار ۴۸ ساعت طول کشید. در تاریخ طب و سلامت، چنین رکوردی تاکنون ثبت نشده است. در زمان فضیلت نماز، مجبور می‌شدیم نماز صبح را در حین عمل جراحی به جا بیاوریم. با این حال، بهترین نتیجه ممکن حاصل شد.

محققی سپس به تبیین ابعاد ارزشی بازدید رهبر شهید از این بیمارستان پرداخت و اظهار کرد: اگر بخواهیم از عملکرد رهبر شهید در آن دوران دشوار تاریخ ملت خود پرده‌گشایی کنیم، باید گفت این بازدید توسط بالاترین مقام اجرایی کشور انجام شد. مفهوم آن، تعظیم شعائر بزرگ الهی و ارزش‌هایی است که بر حرفه سلامت تأکید شده است. یکی از این ارزش‌ها، به گواه قرآن، احیای نفس است. نقش بیمارستان صحرایی نیز احیای نفوس بود؛ آن هم نفوس مجاهدان خط مقدم دفاع از اسلام، استقلال، انسانیت و حقانیت. عدالت در سلامت، دومین ارزش بزرگ حرفه سلامت است و ارزش سوم نیز کرامت انسان‌هاست که آن هم ارزش بزرگ الهی به شمار می‌رود.

در ادامه، حسن عراقی‌زاده، متخصص بیهوشی و رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح، با اشاره به نقش دانشجویان در دوران دفاع مقدس گفت: در آن دوران، دانشجویان رشته پزشکی در همین بیمارستان‌های صحرایی حضور داشتند. در سال ۶۲ گروهی به نام پزشکان جبهه و جنگ تشکیل شد. برای این دانشجویان دوره‌های پزشکی گذاشته می‌شد و اساتید در همین کلاس‌ها تدریس می‌کردند.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های بالای نسل جوان تصریح کرد: بسیاری از مسئولین چند دهه اخیر کشور، از همین بچه‌هایی بودند که حضور دانشجویی خود را در جبهه و جنگ آغاز کردند. ما باید به دانشجویان اهمیت بدهیم و اگر این‌گونه باشد، می‌توانیم امیدوار باشیم که بار انقلاب روی زمین نخواهد ماند.

شهرام توفیقی، معاون درمان بهداری جنوب در زمان جنگ نیز در این مراسم با بیان خاطرات خود از آن بازدید تاریخی گفت: این اتفاقات رخ داد تا ما بفهمیم رهبری در حوزه سلامت یعنی چه. روزی که آقا می‌خواستند از بیمارستان بازدید کنند، ما شوق زیادی داشتیم. ایشان ۱۹ ساعت وقت گذاشت و با هر کسی به شیوه خودش صحبت می‌کرد. این رفتار برای من بسیار جذاب بود. آقا در این ۱۹ ساعت نه تنها مدیریت، بلکه رهبری خود را نیز نشان دادند. آن حافظه قوی و حساسیت بالای ایشان، برای ما بسیار جالب توجه بود.

سرلشکر سید یحیی رحیم‌صفوی، دستیار و مشاور عالی رهبر شهید، با مرور شرایط دشوار آغاز و پایان جنگ تحمیلی اظهار کرد و با اشاره به عملیات‌های کربلای ۴ و کربلای ۵ گفت: در عملیات کربلای ۴ و ۵ حدود ۵۲ هزار مجروح داشتیم و انتقال و درمان این عزیزان در شهرهایی مانند اهواز، تهران، اصفهان، تبریز و مشهد، حماسه‌ای بزرگ در پشتیبانی از جبهه‌ها بود.بیمارستان‌های صحرایی در آن دوران نقش مهمی داشتند و عزیزانی مانند سردار فتحیان و دکتر محققی و دیگر نیروهای بهداری، با تلاش فراوان این مراکز را ساماندهی کردند. حضور حضرت آقا در بیمارستان‌ها و میان رزمندگان، روحیه‌ای مضاعف به نیروها می‌داد.

وی خاطرنشان کرد: حضرت آقا هم مظلومیت ابتدای جنگ را دیده بودند و هم در پایان جنگ، عظمت و توانمندی ارتش و سپاه را مشاهده کردند. این تجربه بعدها در نگاه ایشان در جایگاه فرماندهی کل قوا نیز اثرگذار بود.

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