به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش رسانه‌های آمریکایی از گسترش تردیدها در کاخ سفید نسبت به اثربخشی حملات ارتش این کشور در مناطق جنوبی ایران ـ که 13 روز به‌طول انجامید ـ حکایت دارند.

پایگاه آکسیوس به‌نقل از دو منبع گزارش داد که «برد کوپر»، فرمانده سنتکام پیشنهاد توقف حملات در مناطق اطراف تنگه هرمز را داده است چرا که به‌گفته او؛ این حملات به منتهی‌الیه اثربخشی خودشان رسیده‌اند.

این منابع گفته‌اند که توصیه‌های کوپر به‌همراه سایر مشاوران دونالد ترامپ موجب شد او روز جمعه تصمیم به توقف حملات علیه ایران بگیرد، هم مشاوران نظامی و هم مشاوران غیرنظامی ترامپ محدودیت‌های گزینه‌های نظامی علیه ایران را به او گوشزد کرده‌اند.

شبکه خبری سی‌ان‌ان هم گزارش داده است «جی‌دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا و ژنرال «دن کِین»، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در جریان یک جلسه کلیدی در کاخ سفید، نسبت به پیامدهای خطرناک و ناخواسته تشدید جنگ با ایران به دونالد ترامپ هشدار داده‌اند.

در این میان دن کین هشدار ویژه‌ای درباره وضعیت نگران‌کننده و کاهش شدید ذخایر مهمات استراتژیک آمریکا داده است؛ موضوعی که پیش از آغاز درگیری‌ها نیز به ترامپ یادآوری شده بود.

در پاسخ به این گزارش‌ها، استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ترامپ همواره ترجیح می‌دهد از طریق دیپلماسی به نتیجه برسد، اما در صورت تداوم تهدیدات ایران در تنگه هرمز یا علیه متحدان آمریکا، تمامی گزینه‌های نظامی همچنان روی میز خواهد ماند.

وی افزود که با توجه به تحریم‌های اقتصادی شدید و 13 روز ضربات پیوسته به اهداف نظامی، عاقلانه‌ترین راه برای ایران ورود به مذاکرات جدی است.

از سوی دیگر، پنتاگون نیز تأکید کرده است که ارتش آمریکا امکانات و ظرفیت کافی برای حفاظت از منافع کشور و اجرای دستورات رئیس‌جمهور در زمان و مکان دلخواه را در اختیار دارد.

با این حال، طبق گزارش سی‌ان‌ان کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا موجی از انتقادات شدید را از سوی نمایندگان دموکرات به‌همراه داشته است.

سناتور کریس ون هولن با انتقاد از عملکرد ترامپ اعلام کرد ورود به این درگیری از ابتدا اشتباه بوده و مصرف روزانه موشک‌های رهگیر و پدافندی، امنیت نیروهای آمریکایی و توان بازدارندگی کشور در سایر نقاط جهان را به خطر انداخته است.

مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز پیش‌تر پذیرفته بود که بخشی از انبار مهمات آمریکا به‌دلیل کمک به اوکراین و حملات آمریکا به یمنی‌ها در دریای سرخ خالی شده است. او با وجود این ادعا کرد که روند جایگزینی تسلیحات با نمونه‌های پیشرفته‌تر در جریان است.

سی‌ان‌ان نوشته است که ترامپ علی‌رغم مواضع تند علنی در خفا به تیم دیپلماتیک خود دستور داده است که کانال‌های گفتگو با ایران را باز نگه دارند، هم‌زمان، کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز در رایزنی‌های اخیر خود خواستار خویشتنداری واشنگتن شده‌اند.

طبق این گزارش؛ ارزیابی کلی مشاوران نزدیک ترامپ و مقامات پنتاگون بر این است که تشدید حملات هوایی بدون اعزام نیروی زمینی، نتایج دلخواه ترامپ را به‌همراه نخواهد داشت و همین امر گزینه‌های پیش‌ِروی کاخ سفید را پیچیده‌تر کرده است.

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