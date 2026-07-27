پیامدهای تشییع رهبر شهید در عراق در آستانه اربعین حسینی؛ از حذف پروژه تفرقه تا تقویت مقاومت + تصاویر و ویدیو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با گذشت چند هفته از برگزاری مراسم تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق پیامدهای این مراسم با شکوه در آستانه اربعین حسینی همچنان در محافل رسانه ای و فرهنگی عراق و ایران بازخوانی میشود.
مردم عراق و ایران امسال اربعین متفاوتی را تجربه خواهند کرد؛ چراکه اولین زائر اربعین حسینی از ایران پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی بود که برکات بسیاری را برای مردم عراق و ایران با خود به همراه داشت. بیداری و بصیرت حفظ اتحاد و ادامه مسیر مقاومت مهمترین پیام های مراسم تشییع پیکر شهید انقلاب اسلامی در عراق بود که زائران اربعین امسال با حمل تصاویر و پرچم های مزین به تصویر رهبر شهید انقلاب این پیام ها را به مردم جهان مخابره می کنند.
در همین زمینه « نوال عبدالزهرة جاسم» فعال فرهنگی عراقی که فارغ التحصیل دانشگاه بغداد و مدیر مدرسهای در کربلای معلی است در گفتوگو با خبرنگار ابنا به پیامدهای تشییع میلیونی و با شکوه رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق پرداخت.
نوال با اشاره به استقبال گسترده اقشار مختلف عراقی از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: تشییع پیکر مطهر امام خامنهای رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق را می توانم تولد وحدتی ناگسستنی نام گذاری کنم.
وی ادامه داد: وقتی تابوتهای شهدا بر دوش مردم حمل میشدند، در واقع این تشییع پیکرها نیست، بلکه یک بیعت است. تشییع پیکر رهبر شهید، امام خامنهای، در عراق یک اتفاق گذرا نیست، بلکه نقطه عطفی است که معادلات منطقه را از نو ترسیم میکند.
نوال گفت: عراق سرزمین وفاداری و ادای دین است، زمانی عراق خون شهیدان قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس را در آغوش گرفت، و امروز نیز پیکر یکی دیگر از رهبران مقاومت را در آغوش گرفته است.
وی در خصوص پیام این تشییع میلیونی به دنیا گفت: تشییع پیکر مطهر رهبر شهید به جهانیان میگوید؛ خون مقاومت یکی است، قبلهاش یکی است و مسیرش از کربلا آغاز میشود که پایانی ندارد.
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وی تصریح کرد: حضور میلیونها نفر از مناطق مردم فرات و دجله به این معنی است که عراق عرصهای برای حضور پروژههای تجزیه نبوده و نخواهد بود، بلکه همچنان عمق استراتژیک برای مقاومت می ماند.
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نوال با معرفی برخی از پیامدهای وحدت بخش این تشییع بین مردم عراق و ایران گفت: وحدت خون و سرنوشت یکی از این پیامدها است. آنچه عراق و ایران را متحد میکند، چیزی فراتر از سیاست است. آنها به خاطر امام حسین (ع)، حرمهایشان و خون شهدایشان متحد شدهاند. تشییع پیکر رهبرشهید در خاک عراق، این احساسات مشترک را به یک پروژه مشترک تبدیل میکند: پروژه «یک ملت در برابر یک دشمن.»
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وی افزود: خنثی کردن پروژه تفرقهافکنی آمریکا یکی دیگر از پیامدهای این تشییع در عراق بود. آمریکا میلیاردها دلار خرج کرد تا بین «عرب و فارس» و «سنی و شیعه» اختلاف ایجاد کند. اما تصویر جوانی از بصره که عکس یک شهید را در دست دارد، در کنار جوانی از تهران که برای یک مصیبت گریه میکند، تمام حرفهای بیهوده با محوریت اختلافافکنی را از بین میبرد، وحدتی که در میادین عزاداری متولد میشود، از همه سفارتخانهها و توطئهها قویتر است.
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بانوی فرهیخته عراقی با اشاره به تاثیرات دیگر این تشییع میلیونی در عراق گفت: تقویت جبهه مقاومت از مهمترین پیامدهای این مراسم بود. این صحنه پیامی از بازدارندگی داشت. پیامی به نیروهای استکبار که «وقتی یک مقام و شخصی از مقاومت از این دنیا میرود، هزار چهره دیگر برمیخیزند مقاومت امروز صرفاً جناحبندی نیست؛ بلکه مرام و عقیده دو ملت است که با عشق به عدالت و حق و مخالفت با ذلت با هم متحد شدهاند.»
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وی با تاکید بر این سخن که تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق، عاشورایی جدید است، ادامه داد: این پیام و اعلامی است که راه امام حسین(ع) ادامه دارد و عراق و ایران یک پیکر واحد هستند، بنابراین اگر عضوی از آن آسیب ببیند، بقیه بدن با بیخوابی و تب واکنش نشان میدهد.
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نوال جاسم در پایان گفت: همانطور که زیارت اربعین دلهای میلیونها نفر را به سوی کربلا متحد کرد، این مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز دلهای آزادگان جهان را به سوی قدس متحد کرد « وإن جندنا لهم الغالبون» ؛ بیگمان لشکر ما پیروز هستند.
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