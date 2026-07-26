نماهنگ مسافر کربلا؛ روایت هنری بدرقه میلیونی امت با رهبر شهید/ اولین نماهنگ ساخته شده توسط مردم در خیابان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام سوگواری و بدرقه پرشور و میلیونی امت اسلامی در تشییع پیکر مطهر قائد شهید انقلاب اسلامی، نماهنگ مسافر کربلا با رویکردی تلفیقی از حماسه و اشک، توسط مردم حاضر در خیابان و در موکب شجره طیبه میدان مفید قم منتشر و رونمایی شد.

این اثر هنری که با حضور ۸۰ نفر از نوجوانان و جوانان دهه هشتادی به صورت یک تولید نمایشی فاخر تهیه و تدوین گردیده، عشق و ارادت نسلی را به تصویر میکشد که با روحیه جهادی و انقلابی، پیوندی ناگسستنی با آرمان های امام شهید دارند. نماهنگ «مسافر کربلا» در بستری از تصاویر حماسی و لحظات سوگوارانه، جلوهای از هم آوردی احساس و تعهد را در فراق جانسوز رهبر فقید انقلاب به نمایش گذاشته است.

شعر این اثر توسط محسن کاویانی و مجید جوادی سروده شده و مجید جوادی نیز خوانندگی آن را بر عهده داشته است. موسیقی متن این نماهنگ توسط محمد فرخی ساخته شده و کار فیلمبرداری و تصویربرداری آن توسط محمد اسماعیلی و با کارگردانی عباس مشرفیان انجام گرفته است.

موکب شجره طیبه و گروه جهادی رسانه ای هتنا با تکیه بر ظرفیت هنرمندان متعهد انقلابی، این اثر را به عنوان بخشی از جهاد تبیین هنری و پاسداشت حماسه بی نظیر بدرقه رهبر شهید، روانه فضای مجازی و رسانه های انقلاب اسلامی کرده است.

در مراسم رونمایی این اثر هنری که با حضور خانواده های شهدای جنگ‌رمضان ، شهید رسولی، شهید مهدی و شهید اسدزاده برگزار شد، اجرای زنده ونمایشی این نماهنگ توسط گروه جوانان و نوجوانان قمی صورت گرفت.

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