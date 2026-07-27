به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خالد کمال از خادمان عراقی موکب های مسیر پیادهروی اربعین، در حاشیه خدمترسانی به زائران حسینی، ضمن ابراز تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و جوانان ایران، لبنان و همه شهدای جبهه مقاومت، جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.
وی با تأکید بر اینکه این اقدامات هرگز ملتهای مسلمان را از مسیر مقاومت بازنخواهد داشت، گفت: جنایتهای آمریکا و اسرائیل به نتیجه نخواهد رسید و آنان هرگز به اهداف خود دست پیدا نخواهند کرد.
این خادم عراقی با اشاره به پیام ماندگار نهضت عاشورا افزود: ما راه امام حسین(ع) را ادامه میدهیم و تا پایان این مسیر استوار خواهیم ماند و وظیفه دینی خود را در خدمت به زائران و دفاع از اسلام انجام خواهیم داد.
وی همچنین با اعلام حمایت از رهبر انقلاب اسلامی تصریح کرد: همواره همراه و پشتیبان رهبرمان خواهیم بود و در مسیر دفاع از ارزشهای اسلامی و آرمانهای جبهه مقاومت از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
کمال در پایان خاطرنشان کرد: همانگونه که امام حسین(ع) برای حفظ اسلام جان خود را فدا کرد، ما نیز راه امام خمینی(ره) را ادامه خواهیم داد و با خدمت خالصانه به زائران سیدالشهدا(ع)، بر عهد خود با آرمانهای عاشورا پایبند خواهیم ماند.
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