به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین سید محمدحسین راجی در چهارمین شب از سلسله سخنرانیهای خود، در حرم مطهر بانوی کرامت با ادامه تبیین «مکتب رشد» رهبر شهید، چهارمین مؤلفه این مکتب را تربیت ملتی بصیر و آگاه عنوان کرد و گفت: اگر امروز مردم ایران از بصیرت سیاسی برخوردارند، این سرمایه حاصل تربیت امام راحل و رهبر شهید در طول سالهای زعامت ایشان است.
وی با بیان اینکه سخنان رهبر شهید سرشار از بصیرتافزایی و روشنگری بود، اظهار داشت: انس با بیانات و منظومه فکری رهبر انقلاب ضرورتی جدی است و هر کس با دقت به سخنان ایشان مراجعه کند، قدرت تحلیل و شناخت او نسبت به مسائل کشور و جهان افزایش خواهد یافت.
حجتالاسلاموالمسلمین راجی با تأکید بر اینکه بصیرت تنها تشخیص حق از باطل نیست، افزود: بصیرت، توانایی تشخیص «حق» از «حقنما» است؛ چراکه در بسیاری از فتنههای تاریخ، هر دو جبهه ظاهری دینی داشتهاند و تنها افراد بصیر توانستهاند مسیر صحیح را تشخیص دهند.
این استاد حوزه علمیه با اشاره به جنگهای دوران امیرالمؤمنین(ع) و حوادث پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: مقابله با جریانهای نفاق و انحراف، به مراتب دشوارتر از مقابله با دشمن آشکار است و رهبر شهید در طول سالهای رهبری، با روشنگری مستمر، ملت را از آسیب فتنهها حفظ کردند.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت شناخت اولویتهای زمان، نمونههایی از تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی را یادآور شد و گفت: بسیاری از افراد مؤمن به دلیل نداشتن بصیرت و تشخیص ندادن اولویتها، از انجام وظیفه اصلی خود بازماندند.
حجتالاسلاموالمسلمین راجی در بخش دیگری از سخنان خود، خوشبینی نسبت به دشمن را یکی از عوامل شکست ملتها دانست و با مرور نمونههایی از تاریخ، تصریح کرد: تجربه نشان داده است هر جامعهای که از دشمن غفلت کرده یا تهدیدهای او را کوچک شمرده، هزینههای سنگینی پرداخته است.
وی با اشاره به نقش رهبر انقلاب در مقابله با جریانهای انحرافی و فتنههای سالهای گذشته، اظهار داشت: هدایتهای رهبر شهید و پیوند مستحکم امت و امامت، مهمترین عامل عبور کشور از بحرانها و فتنههای متعدد بوده است.
این پژوهشگر حوزوی در پایان، با اشاره به جایگاه والای حضرت ابوالفضل العباس(ع) و ویژگی برجسته «نافذالبصیره» بودن ایشان، بصیرت را از مهمترین نیازهای جامعه اسلامی دانست و بر ضرورت افزایش آگاهی، دشمنشناسی و عمل به موقع در مسیر دفاع از اسلام و انقلاب تأکید کرد.
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