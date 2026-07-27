تظاهرات در کراچی در محکومیت حمله به مرز شلمچه + تصاویر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش بیداری امت مصطفی(ص) در اعتراض به بمباران وحشیانه زائران اربعین حسینیدر مرز شلمچه توسط آمریکا، تجمع اعتراضی در کراچی برگزار کرد.

در این مراسم که با حضور جمعی از علما، شخصیت‌های اجتماعی و شمار زیادی از مردم برگزار شد، حجت‌الاسلام مولانا عروج زیدی و حجت‌الاسلام مولانا عمار یاسر سخنرانی کردند.

سخنرانان ضمن محکوم کردن حملات آمریکا علیه ایران و افزایش تجاوزگری‌ها در منطقه، تأکید کردند که سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقه به شمار می‌رود.

آنان از جامعه جهانی خواستند نسبت به تجاوزات و اقدامات خشونت‌آمیز در منطقه واکنش نشان دهد و برای حمایت از حقوق ملت‌های مظلوم، نقش مؤثرتری ایفا کند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با سر دادن شعارهایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی، همبستگی خود را با مردم فلسطین، ایران و محور مقاومت اعلام کردند.



...........

پایان پیام/ ۲۱۸

