حسن عزالدین: «توافق چارچوب» زمینه تداوم اشغالگری اسرائیل را فراهم کرده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن عزالدین در مراسم بزرگداشت شهید مقاومت «مصطفی حسین عید» ملقب به «ابوتراب» در شهر صریفا، با اشاره به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با رئیس‌جمهور لبنان، گفت واشنگتن ارائه هرگونه تضمین به لبنان را به حل‌وفصل پرونده حزب‌الله و انحصار سلاح در اختیار نهادهای رسمی مشروط کرده است.

وی این موضع را در راستای تلاش برای خلع سلاح مقاومت و تأمین امنیت رژیم صهیونیستی ارزیابی کرد.

وی همچنین از روند مذاکرات و توافق‌های امنیتی میان لبنان و آمریکا انتقاد کرد و مدعی شد مسئولان لبنانی بدون دستیابی به هیچ دستاورد ملموسی، وارد این مسیر شده‌اند.

عزالدین افزود رئیس‌جمهور لبنان نیز در دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا، موضوع خروج کامل نیروهای اشغالگر اسرائیلی از خاک لبنان را به‌طور جدی مطرح نکرده و در مقابل، سخن از «بازآرایی و استقرار مجدد» نیروها به میان آمده است.

این نماینده حزب‌الله در پایان تأکید کرد هدف راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی، تضعیف مقاومت و تغییر موازنه سیاسی داخلی لبنان است.

وی با انتقاد از عملکرد دولت لبنان، خواستار همگرایی جریان‌های ملی برای مقابله با آنچه «تهدیدات رژیم صهیونیستی و سیاست‌های تحمیلی آمریکا» خواند، شد و تأکید کرد مقاومت تا زمان آزادسازی کامل سرزمین‌های اشغالی به مسیر خود ادامه خواهد داد.

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