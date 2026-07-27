به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سید هادی علوی، خطیب نماز جمعه مسجد امام زمان (عج) شهرستان شیبر استان بامیان افغانستان، در خطبه دوم نماز جمعه (۲ مرداد) با تأکید بر نقش محوری علم و عالمان دینی در حکومت اسلامی، از مسئولان حکومت طالبان خواست تا هرچه سریعتر زمینه بازگشایی حوزه علمیه خاتمالنبیین (ص) و ازسرگیری فعالیت شبکه اسلامی تمدن را فراهم کنند.
خطیب جمعه با اشاره به اینکه مشروعیت و پایداری حکومت اسلامی وابسته به حضور عالمان ربانی است، گفت: «استنباط احکام، تدوین قوانین بر اساس قرآن و سنت، پاسخ به مسائل نوظهور، نظارت بر اجرای شریعت و هدایت فکری و اخلاقی جامعه، تنها بر عهده علمای دینی است. بنابراین تضعیف مراکز علمی، به معنای تضعیف پایههای حکومت اسلامی خواهد بود.»
علوی خطاب به مقامات طالبان اظهار داشت: «اگر خودتان زمینه رشد علمی و دینی را فراهم نمیکنید، حداقل مانع فعالیت مراکز مخلصانهای نشوید که برای تربیت عالم دینی و خدمت به مردم تأسیس شدهاند.»
وی بر بازگشایی فوری حوزه علمیه خاتمالنبیین (ص) تأکید کرد تا این مرکز مجدداً در تربیت عالم، ترویج احکام الهی، امر به معروف و نهی از منکر و خدمت به جامعه نقشآفرین شود.
خطیب جمعه همچنین از عملکرد شبکه تلویزیونی تمدن دفاع کرد و آن را رسانهای دانست که همواره در مسیر نشر معارف قرآن و اهلبیت(ع)، تقویت وحدت اسلامی و آگاهیبخشی حرکت کرده است. او افزود: «اگر حمایت نمیشود، نباید مانع فعالیتش شد؛ این شبکه میتواند صدای معارف اسلامی و چهره فرهنگی افغانستان در جهان باشد.»
سید هادی علوی با استناد به حدیث نبوی «طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة» و آیه «و تعاونوا علی البر والتقوی»، حمایت از مراکز علمی و فرهنگی را یکی از بزرگترین عبادات و خدمات اجتماعی خواند و مسئولان را در برابر فراهم کردن بستر تعلیم و تربیت پاسخگو دانست.
وی در بخش دیگری از سخنانش از خدمات ماندگار مرحوم آیتالله محسنی تجلیل کرد و حوزه علمیه خاتمالنبیین را ثمره سالها مجاهدت، اخلاص و هزینهکرد وجوه شرعی این عالم برجسته دانست.
در پایان، خطیب نماز جمعه از مسئولان حکومت خواست با دوری از تفرقه و نگاه سلیقهای، در چارچوب مسئولیت شرعی و ملی، نسبت به بازگشایی این حوزه علمی و رفع محدودیت از شبکه تمدن اقدام کنند. او تأکید کرد که آینده عزتمند افغانستان در گرو گسترش علم، تربیت عالمان متعهد، تقویت وحدت اسلامی و باز کردن درهای آگاهی برای همه اقشار جامعه است.
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