گزارش سازمان رواداری از پیامدهای حملات نظامی پاکستان بر غیرنظامیان افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان رواداری در گزارشی جدید، پیامدهای انسانی و حقوقی حملات نظامی پاکستان بر غیرنظامیان در افغانستان را بررسی کرده است. این گزارش که بر اساس شواهد میدانی، روایت قربانیان و منابع محلی تهیه شده، رویدادهای بازه زمانی اول دسامبر ۲۰۲۴ تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ را پوشش میدهد.
بر اساس یافتههای این تحقیق، نیروهای نظامی پاکستان در استانهای خوست، پکتیا، پکتیکا، نورستان، ننگرهار، قندهار، هلمند و کابل دست به حملات هوایی، زمینی و ترکیبی زدهاند. در نتیجه این حملات، دستکم ۱۱۸۷ غیرنظامی کشته و زخمی شدهاند، بیش از ۲۹ هزار خانواده آواره شده و صدها خانه مسکونی، مراکز درمانی، مکاتب، مساجد و سایر زیرساختهای غیرنظامی بهطور کامل یا جزئی تخریب شدهاند.
یکی از موارد برجسته، حمله نیروهای هوایی پاکستان به یک مرکز درمان و بازپروری معتادان در کابل است که در آن دستکم ۳۰۰ بیمار و کارکنان کشته و زخمی شدند؛ اقدامی که گزارش آن را نقض صریح اصول حقوق بینالملل بشردوستانه و مصداق احتمالی جنایت جنگی دانسته است.
همچنین نیروهای پاکستانی از اول فوریه تا ۱۴ آوریل ۲۰۲۶ مسیر مواصلاتی ولسوالیهای کامدیش و برگمتال در نورستان را مسدود کرده بودند و دسترسی ساکنان به مواد غذایی و خدمات بهداشتی را با مشکل جدی مواجه ساختند.
گزارش تأکید میکند که پیامدها فراتر از تلفات جانی و خسارات مادی بوده و شامل ترس مداوم، از دست رفتن احساس امنیت، اختلال در آموزش کودکان، تشدید فقر و بیجاشدگی میشود. بسیاری از حملات در مناطق مسکونی و روستاهای نزدیک خط دیورند رخ داده است.
این تحقیق با مصاحبه آنلاین با ۲۲ نفر از قربانیان، شاهدان و منابع محلی در بازه اکتبر ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ انجام شده و محدودیتهایی مانند ناامنی، ممنوعیت فعالیتهای نظارتی از سوی طالبان و دشواری دسترسی به مناطق دورافتاده را نیز ذکر کرده است.
سازمان رواداری احتمال میدهد ابعاد واقعی خسارات بیش از موارد مستندشده باشد.
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