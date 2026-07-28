به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید امیرحسین سلطانی، زائری که از مشهد مقدس در طریق‌الحسین علیه‌السلام حضور یافته است، اظهار داشت: امسال برای نخستین‌بار توفیق حضور در زیارت اربعین و همچنین زیارت کربلای معلی را پیدا کرده‌ام و این سفر برایم تجربه‌ای متفاوت و فراموش‌نشدنی است.

وی با اشاره به فضای ویژه اربعین امسال افزود: اربعین امسال به دلیل شهادت رهبر انقلاب، حال و هوایی متفاوت دارد و ما نیز با نیت نیابت از رهبر شهیدمان و رهبر جدید انقلاب در این مسیر معنوی گام برداشته‌ایم.

این زائر اربعین، ارادت مردم عراق به رهبر شهید انقلاب را از جلوه‌های قابل توجه این سفر دانست و گفت: آنچه بیش از همه برایم جالب بود، عشق و احترام عمیق مردم عراق نسبت به رهبر شهیدمان بود که در جای‌جای مسیر به چشم می‌خورد.

سلطانی همچنین از خدمات ارائه‌شده در موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در طریق‌الحسین علیه السلام قدردانی کرد و افزود: خدمات این موکب بسیار متنوع و مطلوب بود و ما نیز از بخش کفشدوزی آن استفاده کردیم که با کیفیت و نظم مناسبی به زائران خدمت‌رسانی می‌کرد.

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