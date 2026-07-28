مردم کابل برای بازگشایی مراکز شیعه امضا کردند + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مردم منطقه «افشار سیلو» شهر کابل، پایتخت افغانستان، با امضای طوماری خواهان بازگشایی حوزهٔ علمیهٔ خاتمالنبیین (ص) و تلویزیون تمدن شدند که مدتی است به دستور وزارت عدلیه (دادگستری) طالبان مسدود شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
خطاب به بزرگان و مسئولان محترم امارت اسلامی افغانستان
ما مردم افشار سیلو، با نهایت احترام، از بزرگان و مسئولان محترم امارت اسلامی افغانستان تقاضا داریم در راستای تحکیم وحدت ملی، تقویت همبستگی اجتماعی و بهرهگیری از همه ظرفیتهای علمی، فرهنگی و دینی کشور، زمینه رفع انسداد و گسترش تعامل مثبت، سازنده و عزتمند با مراکز فرهنگی، علمی و مذهبی شیعیان افغانستان، از جمله حوزه علمیه خاتمالنبیین و تلویزیون تمدن را فراهم سازند.
ما بر این باوریم که این مراکز، سرمایههای علمی و فرهنگی این سرزمیناند و فعالیت قانونی و سازنده آنان میتواند در گسترش معارف اسلامی، تقویت وحدت، اعتدال، همزیستی مسالمتآمیز و تربیت نسل آگاه و متعهد، نقشی ارزشمند ایفا کند.
از بزرگان امارت اسلامی انتظار میرود با نگاه پدرانه، فراگیر و وحدتآفرین، همه اقشار و نهادهای دلسوز کشور را از خود بدانند و با پرهیز از هرگونه فاصلهگذاری و دوقطبیسازی، زمینه همدلی، اعتماد متقابل و مشارکت همه فرزندان افغانستان را در مسیر آبادانی، امنیت و پیشرفت کشور فراهم آورند.
ما یقین داریم که عزت، ثبات و اقتدار افغانستان در سایه عدالت، همبستگی، احترام متقابل و استفاده از ظرفیت همه شهروندان این سرزمین تحقق خواهد یافت.
با احترام و امید به تدبیر و حسننظر بزرگان امارت اسلامی
امضاکنندگان: مردم افشار سیلو
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