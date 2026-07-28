به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «ابراهیم الموسوی» عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان لبنان، در واکنش به اظهارات اخیر «یوسف رجی» وزیر امور خارجه این کشور، بیانیهای صادر و از عملکرد وی به شدت انتقاد کرد.
الموسوی اظهار داشت که وزیر خارجه لبنان به جای انجام وظایف اصلی خود در دفاع از منافع ملی و پیگیری تجاوزات رژیم صهیونیستی، رویکردی در پیش گرفته که به گفته او به تضعیف وحدت داخلی لبنان منجر میشود.
وی مدعی شد وزیر امور خارجه تاکنون هیچ اقدام مؤثری برای طرح شکایت علیه تجاوزات رژیم صهیونیستی یا دفاع از حقوق لبنان در مجامع بینالمللی انجام نداده و در مقابل، همواره در موضع توجیه اقدامات این رژیم قرار گرفته است.
این نماینده پارلمان لبنان همچنین با اشاره به سوابق سیاسی وزیر خارجه، صلاحیت وی برای اظهارنظر درباره جایگاه جریانهای سیاسی و مقاومت را زیر سؤال برد و افزود که وی بیش از هر چیز نیازمند اثبات پایبندی خود به منافع و وحدت ملی لبنان است.
الموسوی در پایان، وزیر امور خارجه را به تلاش برای ایجاد شکاف و تقابل میان ارتش و جریان مقاومت متهم کرد و خواستار پرهیز از مواضعی شد که به گفته وی میتواند به اختلافات داخلی دامن بزند.
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