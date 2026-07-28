به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عبدالمهدی کربلایی نماینده آیت‌الله العظمی سیستانی و متولی شرعی آستان مقدس امام حسین(ع)، از هیئت‌های شرکت‌کننده در همایش بین‌المللی ندای الاقصی که هم‌اکنون با هدف حمایت از آرمان فلسطین در کربلا در حال برگزاری است، استقبال کرد.

وی اظهار داشت: آستان مقدس حسینی هر سال با احساس مسئولیت نسبت به مسئله فلسطین، این همایش را برگزار می‌کند؛ زیرا باور دارد که آرمان فلسطین تنها با الهام از نهضت و مکتب امام حسین (ع) می‌تواند در برابر طغیان و استبداد ایستادگی و پایداری کند.

شیخ عبدالمهدی کربلایی افزود: این همان مکتبی است که خداوند حرارت آن را تا ابد در دل‌های مؤمنان زنده نگه داشته است.

نماینده آیت الله سیستانی توضیح داد: مقصود از این حرارت، ایمان عمیق به ارزش‌ها و اعتقاد راسخ به این حقیقت است که مظلوم، هرچقدر هم که درگیری طولانی شود، فداکاری‌ها افزایش یابد و مردم ستمدیده با کشتار، رنج و سختی روبه‌رو شوند، سرانجام پیروز خواهد شد و حق، دیر یا زود، به صاحب حقیقی خود بازخواهد گشت.

وی همچنین تأکید کرد: سنت الهی در زندگی بر پایه آزمون و ابتلا استوار است و ملت‌هایی که بر اصول خود پایبند بمانند و در مسیر رضایت الهی حرکت کنند، در نهایت سربلند و پیروز خواهند بود.

پنجمین همایش بین‌المللی ندای الاقصی که به همت آستان مقدس امام حسین (ع) برگزار شد، با حضور نمایندگانی از ۳۲ کشور عربی و خارجی همراه بود.

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