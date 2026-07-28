اربعین امسال صحنه تبیین راه امام شهید و تقویت جبهه مقاومت است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معصومه شریفی، معاون تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها، در جمع خواهران طلبه و اعضای کاروان همپای قافله ۱۰، ضمن تسلیت ایام حزن و اندوه اهل‌بیت علیهم‌السلام و سالروز اسارت خاندان عصمت و طهارت، شهادت امام شهید، خانواده ایشان و سرداران مقاومت را نیز تسلیت گفت.

وی در آغاز سخنان خود از مسئولان کاروان و برگزارکنندگان برنامه قدردانی کرد و با اشاره به فضای معنوی ایجادشده در جمع زائران، اظهار داشت که این آمادگی معنوی، زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر از سفر اربعین را فراهم می‌کند.

اربعین امسال با سال‌های گذشته متفاوت است

معاون تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با بیان اینکه اربعین امسال شرایطی متفاوت از سال‌های گذشته دارد، گفت که دل‌های مؤمنان امسال داغدار امام شهید و شهدای اخیر است و این حادثه، جلوه‌ای از حقیقت عاشورا را بار دیگر در برابر ملت ایران قرار داد.

شریفی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره نقش مردم در استمرار مسیر عاشورا، افزود که ملت ایران با ایستادگی، مقاومت و تقدیم شهیدان، بار دیگر فرهنگ عاشورا و روحیه استقبال از شهادت را به نمایش گذاشت.

طلاب و مبلغان رسالتی فراتر از یک زائر دارند

وی با تأکید بر اینکه طلاب و مبلغان تنها زائر اربعین نیستند، بلکه حاملان پیام اسلام و انقلاب به شمار می‌روند، تصریح کرد که رسالت آنان تبلیغ، تبیین و جهاد فرهنگی در این اجتماع عظیم جهانی است.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها خاطرنشان کرد که حضور طلاب در مسیر پیاده‌روی باید حضوری فعال، اثرگذار و جریان‌ساز باشد و آنان با رفتار، گفتار و ارتباط با زائران، پیام اسلام ناب، انقلاب اسلامی و فرهنگ عاشورا را منتقل کنند.

ضرورت موج‌آفرینی فرهنگی در مسیر پیاده‌روی اربعین

شریفی با بیان اینکه اربعین امسال، اربعین خون‌خواهی شهیدان و استمرار راه امام شهید است، اظهار داشت که طلاب باید با برنامه‌ریزی، انسجام و حضور گروهی، در مسیر پیاده‌روی موج‌آفرینی فرهنگی داشته باشند و پیام انقلاب اسلامی، ارزش‌های دینی و آرمان‌های شهیدان را به زائران منتقل کنند.

وی افزود که همه حاضران با امام شهید خود عهد بسته‌اند که راه، اندیشه و آرمان‌های او را ادامه دهند و اجازه ندهند پرچم این مسیر بر زمین بماند.

دعوت به وحدت و قدردانی از مردم عراق

معاون تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها همچنین بر ضرورت دعوت زائران به وحدت و همدلی تأکید کرد و گفت که مردم عراق با میزبانی شایسته خود، حماسه‌ای بزرگ در خدمت‌رسانی به زائران حسینی آفریده‌اند و شایسته قدردانی هستند.

وی از طلاب خواست با بهره‌گیری از شعارهای وحدت‌آفرین، شعارهای ضد استکباری، اعلام برائت از آمریکا و رژیم صهیونیستی و نیز شعارهایی در حمایت از جبهه مقاومت، زمینه تقویت همبستگی امت اسلامی و انتقال پیام انقلاب اسلامی را فراهم کنند.

شریفی در پایان با تأکید بر اینکه هر طلبه یک رسانه و مبلغ دین است، از اعضای کاروان خواست با توکل بر خداوند متعال، از فرصت بی‌نظیر پیاده‌روی اربعین برای ایفای رسالت تبلیغی خود بهره بگیرند و با نقش‌آفرینی مؤثر، پیام عاشورا، مقاومت و ولایت را به گوش جهانیان برسانند.

..........................

پایان پیام