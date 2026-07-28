به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام شبیر حسن میثمی دبیرکل مرکزی شورای علمای شیعه پاکستان با اشاره به جایگاه ماه صفر در فرهنگ اهلبیت(ع)، تأکید کرد: این ماه برای پیروان خاندان پیامبر(ص) ماه آزمایش، صبر و بردباری است و مؤمنان باید در این ایام اهتمام بیشتری به دعا، نماز و صدقه داشته باشند تا خداوند متعال بلاها را از آنان دور کند.
وی با اشاره به خطبه تاریخی امام زینالعابدین(ع) در دربار یزید پس از واقعه عاشورا اظهار داشت: تلاشهای بسیاری برای خاموش کردن پیام اهلبیت(ع) صورت گرفت، اما امام سجاد(ع) در سختترین شرایط نیز حقیقت را بیان کردند و در برابر جبهه باطل، کلمه حق را با صلابت بر زبان آوردند.
دبیرکل مرکزی شورای علمای شیعه پاکستان با ابراز نگرانی شدید نسبت به برخی موارد اهانت به حضرت امام حسین(ع) و شعائر حسینی در استان سند گفت: توهین به اهلبیت(ع) و شعائر حسینی به هیچوجه قابل تحمل نیست.
میثمی افزود: شورای علمای شیعه پاکستان در این زمینه اقدامات قانونی لازم را انجام داده است، اما همه دوستداران اهلبیت(ع) نیز باید مسئولیتهای خود را در این زمینه ایفا کنند و نسبت به حفظ حرمت مقدسات دینی حساس باشند.
وی همچنین نسبت به تغییر نام برخی میادین و مکانها در استان سند اعتراض کرد و از دولت این استان خواست نامهای مورد اختلاف را هرچه سریعتر اصلاح کرده و نامهای مناسب و مورد پذیرش عموم را جایگزین کند؛ در غیر این صورت، مردم ناچار خواهند شد اعتراضات خود را پیگیری کنند.
این عالم شیعه با محکوم کردن اقدامات تروریستی در پاکستان، خواستار برخورد مؤثر با عوامل ناامنی و اتخاذ تدابیر جدی برای حفظ امنیت و آرامش کشور شد.
وی در ادامه با اشاره به تحولات جهان اسلام، وضعیت فلسطین، ایران و مسائل منطقهای اظهار داشت: مقاومت در برابر ظلم، پیام اساسی مکتب حسینی است. دولت پاکستان نیز باید با در نظر گرفتن منافع ملی، تصمیمهای حکیمانه و سنجیده اتخاذ کند.
دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان همچنین با اشاره به محدودیتهای اعمالشده در ایام اربعین حسینی، خواستار فراهم شدن امکانات مناسب برای عزاداران و احترام به آزادیهای مذهبی آنان شد.
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