به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست هماهنگی مدیر و مسئولان بخش‌های مختلف موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در عمود ۱۰۸۰ در آستانه فرارسیدن ایام اوج حضور زائران اربعین، با هدف بررسی مشکلات، دریافت پیشنهادها و اتخاذ تصمیمات لازم برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور هادی محمودنژاد، مدیر موکب و مسئولان واحدهای مختلف برگزار شد، هر یک از مسئولان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت حوزه مأموریت خود، مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات موجود را مطرح کرده و راهکارهای پیشنهادی خود را برای رفع آن‌ها ارائه کردند.

بخش مهمی از این نشست به بررسی مسائل ایمنی و فنی موکب اختصاص داشت. در این بخش، موضوعاتی همچون ایمنی تأسیسات، وضعیت شبکه برق، پیش‌بینی تمهیدات لازم برای مقابله با حوادث احتمالی، آمادگی در برابر آتش‌سوزی، هماهنگی واحدها در شرایط بحران و افزایش ضریب ایمنی مجموعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین موضوع مدیریت بهینه منابع و صرفه‌جویی در مصرف امکانات و تجهیزات از دیگر محورهای این نشست بود و بر لزوم استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موکب، جلوگیری از هدررفت منابع، مدیریت صحیح مصرف برق، آب و سایر امکانات و بهره‌گیری حداکثری از امکانات موجود برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به زائران تأکید شد.

راهکارهای لازم برای ارتقای امنیت و حفظ سلامت زائران، ساماندهی بهتر تردد، پیشگیری از بروز مخاطرات احتمالی و افزایش آمادگی نیروهای خدمت‌رسان نیز از دیگر مباحث مطرح‌شده در این جلسه بود.

مدیر موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) پس از استماع گزارش‌ها و پیشنهادهای مسئولان، ضمن تأکید بر ضرورت رفع سریع مشکلات، دستورهای لازم را برای پیگیری و اجرای راهکارهای ارائه‌شده صادر کرد و بر هماهنگی مستمر میان بخش‌های مختلف موکب، رعایت دقیق اصول ایمنی، صرفه‌جویی در مصرف منابع و ارائه خدمات شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) تأکید کرد.

در پایان این نشست مقرر شد با پیگیری مصوبات و همکاری تمامی واحدها، نواقص موجود پیش از افزایش حجم حضور زائران برطرف شود تا خدمات‌رسانی به زائران اربعین با بالاترین سطح کیفیت، ایمنی و بهره‌وری انجام گیرد.

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