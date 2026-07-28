به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با فرارسیدن ۱۳ صفر، هر ساله بازار طلا با افزایش محسوس تقاضا مواجه می‌شود؛ افزایشی که بیش از آن‌که بر مبنای تحلیل اقتصادی و منطق سرمایه‌گذاری باشد، متاثر از یک باور عمومی در حال گسترش است. اگر این روند بدون بازنگری فرهنگی و اقتصادی ادامه پیدا کند، به‌تدریج از یک رفتار مناسبتی به یک سنت خرافی تبدیل خواهد شد. راهکار آن است که به‌جای دامن زدن به خریدهای هیجانی، از این مناسبت‌ها برای نهادینه‌سازی یک سنت نیکوی سرمایه‌گذاری و ارتقای سواد مالی عمومی استفاده شود.

با فرارسیدن ۱۳ صفر، در سال‌های اخیر یک رفتار تکرارشونده در بازار طلا به‌وضوح دیده می‌شود: افزایش تقاضا از سوی مردمی که با انگیزه‌های مختلف، به‌ویژه تحت تاثیر یک باور رایج، اقدام به خرید طلا می‌کنند. این پدیده اگرچه در ظاهر می‌تواند نوعی گرایش به حفظ ارزش دارایی تلقی شود، اما در واقع نیازمند یک نگاه دقیق‌تر و تحلیلی‌تر است.

مسئله اصلی آن است که هرگاه یک رفتار اقتصادی از مدار عقلانیت، آگاهی و برنامه‌ریزی خارج شود و به یک اقدام صرفا مناسبتی و احساسی بدل گردد، زمینه برای شکل‌گیری باورهای نادرست و حتی خرافی فراهم می‌شود. اگر این تصور در ذهن جامعه تقویت شود که صرف خرید طلا در یک روز خاص به‌تنهایی می‌تواند زمینه‌ساز ثروتمند شدن یا گشایش اقتصادی باشد، طبیعی است که در صورت محقق نشدن این انتظار، سرخوردگی اجتماعی نیز به‌وجود خواهد آمد. حتی در برخی موارد، چنین برداشت‌هایی می‌تواند به تزلزل فکری و بدبینی نسبت به مفاهیم ارزشی و دینی منجر شود؛ زیرا نتیجه‌ای که از یک انتظار غیرواقعی طلب شده، به دست نیامده است.

از همین‌رو ضروری است که این روند مورد بازنگری قرار گیرد. پیشنهاد روشن آن است که به‌جای تثبیت یک رفتار مناسبتی با رنگ‌وبوی خرافی، باید برای ایجاد یک سنت نیکو در حوزه سرمایه‌گذاری اقدام کرد. اگر قرار است مردم در یک مناسبت مشخص به یک رفتار اقتصادی ترغیب شوند، بهتر است این ترغیب بر پایه آموزش، شناخت، هدف‌گذاری مالی و انتخاب آگاهانه صورت گیرد، نه بر مبنای امید بستن به اثرگذاری یک روز خاص.

۱۳ صفر می‌تواند از یک مناسبت صرفا مصرفی و هیجانی به یک فرصت فرهنگی و اقتصادی تبدیل شود. همان‌گونه که در طول سال مناسبت‌های فراوانی در تقویم وجود دارد، می‌توان از این ظرفیت برای تشویق جامعه به پس‌انداز، سرمایه‌گذاری اصولی، مدیریت دارایی و تقویت امنیت اقتصادی خانوار بهره گرفت. این یک راهکار عملی و قابل تکرار است: به‌جای آن‌که مردم تنها به خرید مقطعی طلا سوق داده شوند، باید فرهنگ «سرمایه‌گذاری مستمر و آگاهانه» در میان آنان تقویت شود.

هدف از طرح این دیدگاه، نفی اصل سرمایه‌گذاری یا مخالفت با خرید طلا نیست؛ بلکه تاکید بر این نکته است که هر نوع ورود به بازارهای مالی باید بر اساس تحلیل، نیاز، توان اقتصادی و افق روشن مالی انجام شود. طلا می‌تواند یکی از ابزارهای حفظ ارزش دارایی باشد، اما زمانی که خرید آن به یک نسخه همگانی، احساسی و مناسبتی تبدیل شود، از کارکرد اقتصادی خود فاصله می‌گیرد و به رفتاری فاقد پشتوانه منطقی نزدیک می‌شود.

امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه به ساختن سنت‌های درست نیاز دارد؛ سنت‌هایی که ریشه در آگاهی، تدبیر و آینده‌نگری داشته باشند. اگر قرار است ۱۳ صفر در ذهن مردم ماندگار شود، بهتر است این ماندگاری نه با ترویج یک باور غیرمستند، بلکه با پایه‌گذاری یک فرهنگ صحیح اقتصادی همراه باشد. تبدیل یک مناسبت به فرصت ترویج سواد مالی، بسیار ارزشمندتر از آن است که آن را به بستری برای تقویت رفتارهای هیجانی و انتظارهای غیرواقعی تبدیل کنیم.

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