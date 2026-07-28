به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست شورای اجرایی نخستین دوره «جایزه سال دیپلماسی فرهنگی و عمومی جمهوری اسلامی ایران» با حضور اعضای شورای اجرایی و به همت مرکز همکاری‌های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ساختمان شماره ۲ این مجموعه برگزار شد.

در این نشست، محمدعلی ربانی مدیرکل همکاری‌های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سخنانی از برنامه‌ریزی برای برگزاری «جایزه سال دیپلماسی فرهنگی و عمومی جمهوری اسلامی ایران» به‌صورت دوسالانه خبر داد و گفت: این رویداد با هدف شناسایی، معرفی و تجلیل از کنشگران اثرگذار در معرفی ظرفیت‌ها و تصویر واقعی ایران در عرصه بین‌المللی، به یک رویه مستمر تبدیل خواهد شد.

وی با تشریح اهداف و روند برگزاری این جایزه اظهارکرد: هدف اصلی این رویداد، شناسایی، معرفی و تجلیل از کنشگران و فعالانی است که در عرصه‌های مختلف، نقش مؤثری در تصویرسازی صحیح از ایران و تقویت دیپلماسی فرهنگی و عمومی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی ایفا کرده‌اند.

مدیرکل همکاری‌های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تأکید بر ضرورت نهادینه شدن این رویداد افزود: این برنامه باید به یک رویه مستمر تبدیل شود تا هر دو سال یک‌بار از افرادی که در حوزه‌های فرهنگ، رسانه، علم، گردشگری، هنر، فناوری، ورزش و سایر عرصه‌های مرتبط با دیپلماسی فرهنگی در معرفی ظرفیت‌ها و واقعیت‌های ایران به مخاطبان جهانی نقش‌آفرین بوده‌اند، تقدیر شود.

وی با اشاره به نخستین دوره این جایزه گفت: با توجه به محدودیت زمانی، این دوره به‌صورت فشرده برگزار و تلاش خواهد شد با تمدید زمان برگزاری تا اواسط شهریورماه مراسمی نیم‌روزه با حضور مسئولان عالی‌رتبه کشور برگزار شود تا در قالب آن از کنشگران داخلی و شماری از شخصیت‌های خارجی مؤثر در معرفی ایران و ارائه روایت صحیح از کشور تجلیل گردد.

ربانی با اشاره به شرایط فعالیت برخی کنشگران خارجی خاطرنشان کرد: دفاع از ایران در عرصه بین‌المللی برای بسیاری از این افراد با هزینه‌هایی همراه است؛ از این‌رو در معرفی و تقدیر از آن‌ها باید ملاحظات لازم رعایت شود تا این اقدام موجب افزایش فشارها و هزینه‌های احتمالی صورت نگیرد.

وی حوزه‌های فرهنگی و ادبی، هنری، رسانه‌ای، فضای مجازی، گردشگری، ورزش، علم و فناوری، صنایع خلاق، فعالیت‌های دینی و قرآنی و همچنین ایرانیان خارج از کشور را از محورهای اصلی نخستین دوره این جایزه برشمرد.

به گفته مدیرکل همکاری‌های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در هر یک از این حوزه‌ها افراد حقیقی یا حقوقی که در معرفی فرهنگ، هویت و ظرفیت‌های ایران در عرصه بین‌المللی عملکردی موفق و اثرگذار داشته‌اند، شناسایی و معرفی خواهند شد.

ربانی با تأکید بر نقش دستگاه‌های تخصصی در فرآیند انتخاب برگزیدگان اظهارکرد: مهم‌ترین مرحله این رویداد شناسایی و معرفی افراد شایسته است؛ بر همین اساس، از تمامی معاونت‌ها، اداره‌کل‌های تخصصی، نهادهای مرتبط و رایزنی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور خواسته شده است تا طی هفته‌های آینده فهرست نامزدهای پیشنهادی خود را ارائه کنند تا پس از بررسی در کمیته مشترک، فهرست نهایی برگزیدگان تعیین شود.

وی همچنین بر ضرورت مشارکت همه بخش‌های سازمان در اجرای این برنامه تأکید کرد و گفت: برگزاری این جایزه صرفاً مسئولیت یک اداره‌کل نیست، بلکه مأموریتی سازمانی است و همه بخش‌ها باید در حوزه‌های اجرایی، رسانه‌ای، تشریفات، امور مالی، تولید محتوای تبلیغاتی، طراحی پوستر، پژوهش و تأمین هدایای برگزیدگان همکاری کنند تا این رویداد در شأن سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و جمهوری اسلامی ایران برگزار شود.

مدیرکل همکاری‌های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به شاخص‌های انتخاب برگزیدگان تصریح کرد: ملاک اصلی، اثرگذاری افراد در ارائه روایت صحیح و تصویر واقعی از ایران برای مخاطبان بین‌المللی است.

وی افزود: در حوزه زن و خانواده نیز از افرادی که طی سال‌های اخیر در معرفی زن ایرانی، خانواده ایرانی و سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی به مخاطبان خارجی نقش مؤثر و موفقی داشته‌اند، تجلیل خواهد شد.

ربانی در پایان با دعوت از همه بخش‌های تخصصی برای همکاری در معرفی نامزدهای شایسته ابراز امیدواری کرد و گفت: نخستین دوره جایزه سال دیپلماسی فرهنگی و عمومی جمهوری اسلامی ایران، آغازگر سنتی ارزشمند در تقدیر از کنشگران مؤثر عرصه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران باشد.



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