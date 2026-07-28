به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز در کاخ سفید با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، دیدار خواهد کرد. این دو سفر هم‌زمان با ورود تحولات مربوط به جنگ اوکراین و تنش‌های مرتبط با ایران به مرحله‌ای حساس انجام می‌شود.

همچنین دو طرف برای شرکت در مراسم بزرگداشت «لیندسی گراهام» سناتور جمهوری‌خواه و از نزدیک‌ترین متحدان ترامپ، به واشنگتن سفر کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، روابط ترامپ با زلنسکی در ماه‌های اخیر و پس از موفقیت‌های میدانی اوکراین در برابر روسیه بهبود یافته است.

در مقابل، سفر نتانیاهو در شرایطی انجام می‌شود که کاخ سفید از پیشرفت‌نکردن روند دستیابی به توافقی گسترده‌تر درباره پرونده ایران و نیز ادامه تنش‌های منطقه‌ای رضایت ندارد.

گزارش‌ها همچنین از بروز اختلافاتی میان ترامپ و نتانیاهو در ماه‌های گذشته حکایت دارد؛ اختلافاتی که حتی به یک گفت‌وگوی تلفنی تند میان دو طرف نیز انجامیده است.

به گفته منابع آمریکایی، ترامپ و نتانیاهو درباره پرونده ایران، وضعیت لبنان و روند گسترش «توافق‌های ابراهیم» گفت‌وگو خواهند کرد.

نتانیاهو نیز پیش از عزیمت به واشنگتن اعلام کرد که امنیت رژیم صهیونیستی، پرونده ایران و تلاش برای توسعه روند عادی‌سازی روابط با کشورهای عربی، در صدر دستور کار این سفر قرار دارد. ترامپ نیز با تمجید از نتانیاهو، او را «نخست‌وزیری موفق در دوران جنگ» توصیف کرد.

از سوی دیگر، انتظار می‌رود زلنسکی در دیدار با ترامپ بر دریافت سامانه‌های پدافندی، به‌ویژه موشک‌های «پاتریوت»، و توسعه همکاری‌های نظامی با آمریکا تأکید کند.

دو طرف همچنین درباره روند مذاکرات صلح با روسیه و ادامه حمایت‌های نظامی واشنگتن از کی‌یف رایزنی خواهند کرد. این دیدار در حالی برگزار می‌شود که گزارش‌هایی از تأخیر دولت آمریکا در تخصیص بخشی از کمک‌های مصوب به اوکراین منتشر شده و این موضوع با انتقاد شماری از نمایندگان کنگره روبه‌رو شده است.

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