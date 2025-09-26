به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ، در مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و دیگر شهدای اسلام که پنجشنبه شب، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵، در قم برگزار شد، دکتر احسان شریف، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در میزگرد دانشگاهی این مراسم به تحلیل روابط ایران و غرب پرداخت و بر ضرورت بیاعتمادی به اروپا تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ابنا، این استاد دانشگاه با اشاره به تجربه برجام به عنوان یک نمونه بارز بدعهدی، اظهار داشت: «ده سال پیش ما توافق برجام را داشتیم، اما اروپاییها هیچ کاری برای ایران انجام ندادند؛ مطلقاً هیچچیز. حتی پیش از آن در سال ۲۰۰۳ نیز به تعهدات خود عمل نکردند. این بدعهدیها محدود به دوران پس از انقلاب اسلامی نیست و نمونههای آن را میتوان در قراردادهای پیش از انقلاب نیز مشاهده کرد».
وی با بیان اینکه به این نتیجه قطعی رسیده است که تفاوتی میان رویکرد اروپا و آمریکا وجود ندارد، تصریح کرد: «اروپا نیز دشمن است. تاریخ نشان میدهد که استعمارگران اروپایی مانند فرانسه، بریتانیا و اسپانیا، نسلکشیهای بزرگی را در حق بومیان آمریکا مرتکب شدند. چگونه میتوان به چنین تمدنی اعتماد کرد؟».
دکتر شریف با انتقاد از نگاه برخی سیاستمداران داخلی که همچنان به مذاکره با اروپا امید بستهاند، گفت: «چرا تعداد بسیار کمی از سیاستمداران ایرانی هنوز از مذاکره صحبت میکنند؟ برخی از آنها گمان میکنند آمریکا دشمن است اما شاید آلمان یا فرانسه دوست باشند. این نگاه اشتباه است».
این تحلیلگر سیاسی راهکار عبور از این چالش را در تغییر نگرش در سطح نخبگان سیاسی دانست و افزود: «ما نیازمند سیاستمدارانی هستیم که از دل دانشگاه برخاسته باشند. همانطور که امام (ره) فرمودند، ما به "وحدت حوزه و دانشگاه" نیاز داریم. اگر این وحدت محقق نشود، همچنان سیاستمداران سکولار خواهیم داشت که نگاهشان به خارج از مرزهاست».
وی در پایان تأکید کرد که راه حل نهایی، تقویت مقاومت و تابآوری در تمام سطوح جامعه است تا زمانی که به جنبش نهایی ظهور متصل شویم.
