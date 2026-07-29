یادداشت | اربعین، مُوَلّد اقتدار!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین حمید احمدی، رئیس کمیته فرهنگی ستاد اربعین، در یادداشتی با عنوان «اربعین، مُولِّد اقتدار!» به بررسی جایگاه راهپیمایی اربعین در منظومه فکری اسلام و نقش آن در تولید قدرت و اقتدار امت اسلامی پرداخته است. وی با استناد به آیات قرآن کریم و بیانات رهبر معظم انقلاب، اقتدار معنوی برخاسته از ایمان و اجتماعات دینی را زیربنای شکلگیری دولت و تمدن اسلامی دانسته و راهپیمایی میلیونی اربعین را نماد عینی قدرت نرم، انسجام اجتماعی، همبستگی مؤمنان و عاملی بازدارنده در برابر دشمنان اسلام معرفی کرده است.
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خداوند سبحان فرمان داده برای بازداشتن دشمنان از طمع ورزی به کیان و حریم مسلمانان، باید همت خویش را برفراهم ساختن قوت و قدرت نهند و اقتدار کسب کنند. «وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ» ۱
واقفیم که پیشنیاز تشکیل و ایجاد دولت و تمدن، فراهم کردن بنیانهای قدرت است. قدرتی که یک ملت و یا یک امت بدان دلخوش دارد و دشمنان، مزاحمتی در تکوین و رشد آن ایجاد نکنند و بدان تعرض نکنند.
امروز به لحاظ انتشار و گستردگی قدرت در لایههای مختلف جامعه و تنوع آن در ابعاد و اشکال مختلف، بیشتر مورد نداقه اندیشمندان قرارگرفته است.
از طرفی، با افزایش نقش قدرتهای فراملی و کاهشنقش مرزهایجغرافیایی،تحول در نقشآفرینی مردم در حکمرانی، مولفههای قدرت پیچیدهتر گشته است از جمله عاملیت قدرت نرم در ایجاد اقتدار است اگر بیش از قدرت سخت نباشد، کمتر از آن نیست.
نکته مهم دیگر، آنکه از تمایزات تمدن اسلامی، ابتنای آن بر معنویت است، لذا از چنین قدرتی به «اقتدارمعنوی» یاد میشود که مولود ایمان به خداوند میباشد. چنانکه قائد شهید بیان داشت: «در الگوی اسلامی و معنوی، این اقتدار در درجه اول متکی به عامل معنوی و ارزش معنوی و الهی است؛ متکی است به ایمان، متکی است به اعتماد به خدای متعال» ۲
از این رو، اگر جامعه و جمعیتی درصدد است که دولتی پایدار و ملتی استوار بسازد و تمدنی نو در اندازد، باید هم بر اقتدار افزاید و هم استواریاش را مدام به رخ بکشد، این امر میسرنگردد مگر آنکه اسباب قدرت فراهم سازد و اقتدار بیآفریند.اقتداری متلائم با گفتمان و مبانی تمدنی خود که بر مبنای تعالیم وحیانی بر اقتدار معنوی برخاسته از ایمان مردم وارزشها استوار است.
بر این اساس، اجتماعات معنوی که برخاسته از ایمان باشد، تولید قدرت کنند و بر اقتدار معنوی افزایند.
آیینهای برخاسته از ارزشهای الهی؛ میتوانند ملت و امتی را کنار هم مجتمع سازند و توان و اقتدرای خلق کنند که خود مُشدّد و مُقوِّم دولت، ملت و امت شوند.
اگر چنین جامعهای داشتههای معنوی، اتحاد ایمانی، توان مدیریتی و تمدنیاش را در معرض عموم قرار بدهد، قدرت آفرین و بازدارنده خواهد بود تا در سایه آن ملتی به مقاصد عالی خود دست یازد.
مراسم بزرگ اربعین از جمله اجتماع بیبدیلی است که واجد این ویژگی ممتاز میباشد که در دوره اخیر در جهان به لطف الهی درخشید و هر سال شعاع تابش آن پرفروغتر میشود.
این اجتماع هم نشان از قدرت بسیجگری نهضت الهی امام حسین علیهالسلام دارد و هم این عظمت بیانگر اقتدار پیروان این مکتب است که توانایی اداره یک جمعیت در این مقیاس را داراست و آن را به وضوح به نمایش میگذارد و هم شکوه وحدت شان را بازنمایی میکند،
این اجتماع بزرگ علاوه بر آنکه خود شکوه و ابهت یک مذهب و دیانت و فرهنگ را به نمایش میگذارد، قدرت بازدارندگی ایجاد میکند. از این رو امام شهید از مراسم اربعین به عنوان یکی از مصادیق قوت دنیای اسلام یاد میکند: «یکی از مصادیق قوّت را امروز دنیای اسلام دارد مشاهده میکند و آن، راهپیمایی اربعین است، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، راهپیمایی اربعین قوت اسلام است، قوت حقیقتاست، قوت جبهه مقاومتاسلامیاست که این جور اجتماع عظیم میلیونی راه میافتد به سمت کربلا، به سمت حسین، به سمت قلّه و اوج افتخار فداکاری وشهادت.»۳
علاوهبر آنکه نفس این اجتماع ایمانی؛ منشأ قدرت است، مقصد و سمت این اجتماع و حرکت هم مهم است. این اجتماع بزرگ؛ چون حرکتش به سمت کانون معنوی و ارزشها متعالی الهی است، قلوب ملتها را مجذوب و اتحادی پایداری ایجاد کرده و بی تردید در نفی عوامل تفرقه همانند قومیتگرایی و گرایشهای فرقهای و سیاسی نیز کاراتر خواهد بود. چنانکه فرمود: «این راهپیمایی اربعین مربوط به یک سلیقه سیاسی نیست بلکه مربوط به همه ملت است و مربوط به همه سلایق گوناگون کشور است» ۴
به همین جهت پیوند قلوب مومنان را در مراسم اربعین مایه رحمت و سعادت امت میداند: «باید سعی کنیم در این راهپیمایی، پیوندهای مستحکم بین برادران مسلمان را بیشتر کنیم...این پیوندها مایه سعادت است و آیت رحمت پروردگار است». ۵
امام شهید معتقد بود که اگر اقتدار معنوی تحصیل گردد، شکست و حذف دشمن هم حاصل شود.
«همانطور که معنویّت و صفا و اقتدار معنوی پیغمبر اکرم و خانوادهاش توانست دشمن را از میدان خارج کند، به فضل الهی و به حولو قوّه الهی ملّت ایران با اقتدار خود و با معنویّت خود دشمن را از میدان خارج خواهد کرد.» ۶
پی نوشت :
۱- انفال،۶۰
۲- از بیانات در ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
۳- همان ۱۳۹۸/۷/۲۱
۴- همان، ۱۳۹۱/۱/۱
۵- همان، ۱۳۹۸/۶/۲۷
۶-همان۱۳۹۴/۷/۱۵
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