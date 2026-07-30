به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک روزنامه‌نگار صهیونیست در یادداشتی که در روزنامه «معاریو» منتشر شد، از فشار روانی سنگینی که به گفته او این روزها بر ساکنان فلسطین اشغالی حاکم است، سخن گفت. «گدعون آلون» با اشاره به سفر چندروزه خود به نیویورک نوشت که تنها پس از خروج از سرزمین‌های اشغالی و حضور در شهرهایی مانند لندن، پاریس، آمستردام یا نیویورک می‌توان عمق استرس و نگرانی‌های روزمره زندگی در «اسرائیل» را درک کرد.

وی با بیان اینکه پس از پنج دهه فعالیت روزنامه‌نگاری نمی‌تواند از پیگیری اخبار فاصله بگیرد، مجموعه‌ای از عوامل ایجادکننده این اضطراب را برشمرد؛ از تهدیدهای مکرر آمریکا علیه ایران و دیدارهای سیاسی بنیامین نتانیاهو با مقامات آمریکایی گرفته تا هشدارها درباره احتمال وقوع انتفاضه سوم در کرانه باختری و فضای ملتهب ناشی از رقابت‌های انتخاباتی پیش‌رو.

آلون در ادامه نوشت که در خارج از فلسطین اشغالی، برخلاف فضای پرتنش داخلی، زندگی عادی در جریان است و مردم کشورهای دیگر توجه چندانی به تحولات «اسرائیل» ندارند. او تأکید کرد که حتی در طول سفر خود نشانی از اعتراضات ضد «اسرائیلی» مشاهده نکرده و همین فاصله گرفتن از اخبار، فضای آرام‌تری برای او ایجاد کرده است.

این نویسنده صهیونیست در پایان به شهرک‌نشینان توصیه کرد برای کاهش فشارهای روحی، مدتی را در خارج از فلسطین اشغالی سپری کنند تا از فضای آکنده از آژیرهای هشدار، تنش‌های سیاسی و نگرانی‌های امنیتی فاصله بگیرند. با این حال، او اذعان کرد که این آرامش موقتی است و با بازگشت به سرزمین‌های اشغالی، نگرانی از احتمال ازسرگیری درگیری‌ها در غزه و لبنان و ناامنی‌های داخلی دوباره بازخواهد گشت.

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