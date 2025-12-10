به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مقامهای ایالتی و فدرال آمریکا تحقیقات گستردهای را برای شناسایی علت آتشسوزی بامدادی در مسجد و مدرسه «مسجد حمزه المَحمود» و «آکادمی بیتالحِکمه» در شهر پرایِر لیک در ایالت مینهسوتا آغاز کردهاند؛ حادثهای که به فروریختن بخشی از سقف و وارد آمدن خسارتهای جدی انجامید.
صبح دوشنبه یک رهگذر با دیدن این آتشسوزی با آتشنشانی تماس گرفت و آن را گزارش داد. مجموعه مذهبی–آموزشی پراپر لیک بیش از ۲۰۰ دانشآموز از مقطع کودکستان تا دبیرستان و صدها نمازگزار در جامعه خود دارد.
توحید خان، عضو هیئتامنای مسجد، در نشست خبری گفت: «خوشحالیم که این حادثه تلفات جانی نداشت، اما آسیب احساسی و معنوی آن برای جامعه ما بسیار سنگین است. دیدن این حجم تخریب، خانواده مدرسه، والدین، معلمان و دانشآموزان را شوکه و اندوهگین کرده است.»
اداره الکل، دخانیات، سلاحهای گرم و مواد منفجره آمریکا (ATF) و اداره آتشنشانی ایالتی مینهسوتا در حال بررسی علت حادثهاند. مقامهای شهری اعلام کردهاند هنوز اطلاعات تازهای درباره منشأ آتش یا میزان دقیق خسارت به دست نیامده است.
این حادثه در حالی رخ داده که فضای عمومی منطقه تحتتأثیر افزایش تنشها و نگرانیها نسبت به جامعه مسلمانان و مهاجران سومالیایی قرار دارد. جیلانی حسین، مدیر اجرایی شورای روابط اسلام و آمریکا در مینهسوتا گفت تاکنون تهدید مشخصی متوجه این مسجد نبوده، اما «سطح نگرانی و اضطراب در جامعه مسلمانان بالاست».
بر اساس دادههای شورای روابط اسلام و آمریکا، در چهار سال گذشته بیش از ۴۰ مسجد در مینهسوتا گذشته هدف حمله قرار گرفتهاند. تنها در سال ۲۰۲۴، ۱۶ مورد ثبت شده و مجموع خسارتها از ۳ میلیون دلار فراتر رفته است.
