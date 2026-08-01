مصر اتهام دست داشتن ایران در حادثه بندر دمیاط را رد کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر اطلاع‌رسانی مصر گزارش منتشر شده توسط وال استریت ژورنال را که به نقل از منابع ناشناس، ایران را به مسئولیت انفجار بندر دمیاط متهم می‌کرد، تکذیب کرد.

ضیاء رشوان، وزیر اطلاع‌رسانی مصر تأکید کرد که «هیچ منبع ناشناسی در مصر وجود ندارد» و اطلاعات فقط توسط کانال‌های رسمی منتشر می‌شود.

این موضوع در مصاحبه تلفنی با یک کانال ماهواره‌ای عربی مطرح شد که در آن رشوان تأکید کرد که دولت با نهایت جدیت و توجه، ضمن پایبندی به شفافیت و احترام به روند تحقیقات، با این حادثه برخورد می‌کند.

به گزارش روزنامه مصری الاهرام در روز جمعه، او اظهار داشت که تعیین مسئولیت این حادثه تنها پس از تکمیل تحقیقات رسمی و اعلام نتایج نهایی آنها انجام خواهد شد.

رشوان در مورد اظهارات عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، مبنی بر عدم دخالت کشورش در این حادثه، اظهار داشت که این اظهارات «شایسته بررسی و تأمل است» و تأکید کرد که موضع رسمی مصر «منحصراً» بر اساس یافته‌های تحقیقات انجام شده توسط مقامات ذیصلاح مطابق با رویه‌های قانونی خواهد بود.

پیش از این نیز وزارت نفت مصر در بیانیه‌ای تأیید کرد که به عنوان بخشی از واکنش فوری به هرگونه شرایط اضطراری، آتش‌سوزی در یک کشتی گازسازی مجدد و یک کشتی ذخیره‌سازی که در بندر دمیاط پهلو گرفته بود، رخ داد.

کریم بدوی، وزیر نفت و منابع معدنی مصر، به محل حادثه رفت تا وضعیت را از نزدیک رصد، از اجرای روان اقدامات کنترلی و امنیتی اطمینان حاصل و هماهنگی کامل بین طرف‌های مختلف ذیربط را تا زمان حل و فصل ایمن اوضاع تأیید کند.

این وزارتخانه تأیید کرد این حادثه هیچ گونه آسیب جانی نداشته است و تیم‌های اضطراری در حال هماهنگی با مقامات فنی مربوطه برای تکمیل کارهای لازم و انجام اقدامات لازم مطابق با استانداردهای مصوب هستند. رویه‌های لازم نیز برای ارزیابی پیامدهای این حادثه در حال انجام است.

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