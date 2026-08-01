به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر محمد اکرمینیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی با حضور در شبکه خبر درباره سرنوشت سه خلبان ایرانی که ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ در جریان حمله به پایگاه العدید قطر مورد اصابت قرار گرفتند، عنوان کرد: پیگیریهای ما هنوز ادامه دارد اما کشور قطر از سرنوشت این سه خلبان اظهار بیاطلاعی میکند.
وی افزود: من از ارتش و دولت قطر میخواهم بر اساس کنوانسیونهای بین المللی پیگیریهای لازم برای روشن شدن وضعیت این سه خلبان را بهانجام آورند و اهتمام بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشند.
یازدهم اسفند ماه سال گذشته، ۲ فروند بمبافکن سوخو ۲۴ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به حملات وحشیانه و ناجوانمردانه ارتش تروریستی آمریکا و رژیم کودککش صهیونی، در عملیاتی متهورانه از پایگاه هوایی شهید دوران شیراز برخاستند.
این جنگندهها با عبور از سد سامانههای شناسایی پیشرفته و مواضع راداری متعدد دشمنان، پایگاه العدید قطر (متعلق به نیروهای آمریکایی) را بمباران کردند.
اگرچه در جریان این حمله، خسارات سنگینی به این پایگاه وارد آمد، اما عقابهای آسمان ایران در مسیر بازگشت، بر فراز خلیج فارس مورد اصابت سامانههای پدافند دشمن قرار گرفتند.
۸ مرداد ماه پیکر شهید مجید کاظمی یکی از خلبانان این ماموریت به کشور بازگشت که روز ۹ مرداد ماه در شیراز تشییع و به خاک سپرده شد؛ اما همچنان از سرنوشست سه خلبان دیگر اطلاعی در دست نیست.
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