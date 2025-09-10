به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از ۸ سپتامبر ۲۰۲۵، نپال شاهد اعتراضات گسترده و خشونت‌آمیز نسل Z است. این اعتراضات با تجمع مسالمت‌آمیز هزاران دانش‌آموز در مقابل پارلمان آغاز شد و به دنبال تصمیم دولت کی‌پی شارما اولی برای ممنوعیت ۲۶ پلتفرم شبکه‌های اجتماعی، از جمله فیسبوک، واتس‌اپ، اینستاگرام و یوتیوب، شدت یافت. دولت این اقدام را برای مقابله با اخبار جعلی و نفرت‌پراکنی توجیه کرد، اما معترضان آن را سرکوب کمپین‌های آنلاین ضدفساد، مانند «نفو بچه‌ها» (Nepo Kids)، دانستند.

اعتراضات به سرعت به خشونت کشیده شد؛ پلیس با گاز اشک‌آور، گلوله‌های لاستیکی و مهمات جنگی واکنش نشان داد و دست‌کم ۱۹ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ نفر زخمی شدند. معترضان با شعارهایی مانند «اولی دزد است، کشور را ترک کن» و «نسل Z علیه فساد» به ساختمان‌های دولتی و دفاتر حزبی یورش بردند. روز بعد، پارلمان فدرال، دفتر نخست‌وزیر، دفتر حزب کنگره نپال و هتل هیلتون کاتماندو به آتش کشیده شد و در جریان این ناآرامی‌ها، همسر جهانات خانال، نخست‌وزیر پیشین، در آتش‌سوزی خانه‌اش جان باخت. بیش از ۲۰۰۰ زندانی از جمله رهبر مخالفان، رابی لامیچانه، آزاد شدند و فرودگاه بین‌المللی تریبووان کاتماندو بسته شد.

کی‌پی شارما اولی که به روابط نزدیک با چین معروف است و اخیراً چارچوب ابتکار کمربند و جاده (BRI) را امضا کرده بود، در ۹ سپتامبر استعفا داد و اعلام کرد: «برای حل بحران طبق قانون اساسی کناره‌گیری می‌کنم.» دولت بلافاصله ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی را لغو کرد، اما اعتراضات ادامه یافت. ارتش نپال مستقر شد، مرزها بسته و منع آمد و شد اعلام گردید.

ریشه‌های بحران فراتر از شبکه‌های اجتماعی است: نرخ بیکاری جوانان حدود ۲۰ درصد است و فساد گسترده همراه با چرخش مکرر قدرت میان رهبران سیاسی طی ۱۷ سال گذشته، خشم نسل جوان را تشدید کرده است. کمپین‌های آنلاین پیش از ممنوعیت، مانند «نفو بچه‌ها»، سبک زندگی لوکس فرزندان نخبگان سیاسی را افشا می‌کردند و نابرابری طبقاتی را برجسته می‌ساختند.

سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری، از جمله ولکر تورک و امنیستی اینترنشنال، خشونت پلیس و استفاده از مهمات جنگی را محکوم کرده و خواستار تحقیقات مستقل شدند. همسایگان نپال، به‌ویژه هند، بر حل مسالمت‌آمیز بحران تأکید دارند، اما نگرانی‌ها از بی‌ثباتی منطقه‌ای افزایش یافته است.

