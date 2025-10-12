به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروهی از هندوهای افراطی موسوم به هندوتوا با چوب‌ و آلات ضرب‌وجرح به محله‌ای با اکثریت مسلمان در شهر کوتاک در ایالت اودیشا در کشور هند، حمله کردند و مغازه‌ها، خودروها، دست‌فروشی‌ها و همچنین بنابر بعضی گزارش‌ها مساجد را به آتش کشیدند.

این خشونت‌ها در یکی از شدیدترین درگیری‌های مذهبی چند سال اخیر در این منطقه رخ داد و دست‌کم ۲۵ پلیس از جمله معاون فرمانده پلیس منطقه در جریان پراکندن جمعیت آسیب دیدند. در پی این رخداد، حکومت محلی با اعمال مقررات منع آمدوشد ۳۶ ساعته و قطع اینترنت تلاش کرد اوضاع را کنترل کند.

به گفته ساکنان، درگیری‌ها از دو روز پیش و در جریان یکی از مراسم‌های سنتی هندوها، آغاز شد، جایی که شرکت‌کنندگان با توقف مقابل یک آرامگاه صوفی، موسیقی بلند پخش کرده و رفتارهای توهین‌آمیز نسبت به یک دختر مسلمان داشتند. در پی این اتفاق، هندوها باز هم پا را فراتر گذاشتند و جمعیتی قابل‌توجه به محله مسلمان‌نشین حمله و مغازه‌ها و دست‌فروشی‌ها را به آتش کشیدند و کسب‌وکارهای متعلق به مسلمانان را تخریب کرد.

در این حملات دست‌کم ۲۴ کسب‌وکار متعلق به مسلمانان، چندین دست‌فروشی و خودرو به آتش کشیده شد، در حالی که مغازه‌های هندو آسیبی ندیدند. شهروندان آسیب‌دیده خواستار دریافت غرامت و عدالت هستند، اما نگرانی از تکرار خشونت و کم‌توجهی مسئولان همچنان ادامه دارد.

فعالان حقوق بشر و کارشناسان ، از بی‌تفاوتی پلیس و سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت هند انتقاد کرده‌اند. دکتر بیسواجیت گاندی از بنیاد صلح گاندی اظهار داشت: اگر پلیس جلوی ورود شرکت‌کنندگان به محله مسلمان‌نشین را گرفته بود، این خشونت رخ نمی‌داد. افزون بر این، افزایش حملات سازمان‌های افراطی هندو در مناطق با اکثریت مسلمان در سراسر هند، به ویژه در زمان حکومت نارندرا مودی نخست‌وزیر کنونی این کشور، نگرانی‌های گسترده‌ای ایجاد کرده است.

کارشناسان بر این باورند جنبش و ایدئولوژی هندوتوا در سال ۲۰۱۴ با انتخاب شدن نارندرا مودی به عنوان نخست‌وزیر، تبدیل به جریان اصلی سیاست در این کشور شد.

این جنبش تندرو معتقد است که هندوها فرزندان حقیقی هند هستند و باید از نظر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بر این کشور حکومت کنند. سایر گروه های دیگر مانند مسلمانان باید به عنوان شهروند درجه دو در هند زندگی کنند.

