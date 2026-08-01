  رژیم آل خلیفه برای نود و پنجمین هفته متوالی نماز جمعه شیعیان را ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم آل‌خلیفه همچنان به جلوگیری از برگزاری نماز جمعه شیعیان در بحرین ادامه می‌دهد و برای نود و پنجمین هفته متوالی مانع اقامه این فریضه دینی شد.

بر اساس گزارش‌ها، از صبح جمعه نیروهای امنیتی بحرین با استقرار گسترده در اطراف منطقه الدراز، مسیرهای منتهی به مسجد امام صادق(ع) را مسدود کرده و از ورود نمازگزاران به مسجد جلوگیری کردند. همچنین خودروهای نظامی و نیروهای مسلح در اطراف مسجد مستقر شدند تا مانع برگزاری نماز جمعه مرکزی شیعیان شوند.

این اقدام در حالی ادامه دارد که کارزار سرکوب سازمان‌یافته علیه شیعیان بحرین همچنان جریان دارد. ده‌ها نفر از علما، امامان جمعه و جماعت و صدها شهروند شیعه به دلیل گرایش مذهبی خود در بازداشت به سر می‌برند و به گفته فعالان حقوق بشری، با شدیدترین نقض حقوق انسانی مواجه هستند. بسیاری از این افراد نیز در دادگاه‌هایی که فاقد معیارهای دادرسی عادلانه توصیف شده‌اند، محاکمه می‌شوند.

همزمان، مناطق شیعه‌نشین بحرین همچنان با فضای امنیتی شدید، حضور گسترده نیروهای پلیس و اقدامات ارعاب‌آمیز مواجه هستند.

رژیم بحرین از ۴ اکتبر ۲۰۲۴ اقامه نماز جمعه در مسجد الدراز را متوقف کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که مردم این منطقه با برگزاری مراسم بزرگداشت سید حسن نصرالله، شعارهایی در حمایت از محور مقاومت در لبنان، فلسطین و یمن سر دادند و خواستار پایان عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و اخراج سفیر این رژیم از بحرین شدند.



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