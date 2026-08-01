  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران
  3. ابنای شهرستان ها

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس:

اربعین فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی و نمایش وحدت امت اسلامی است

۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۲
کد مطلب: 1847475
اربعین فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی و نمایش وحدت امت اسلامی است

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس از برپایی موکب‌های خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی در مرز شلمچه و ورودی شیراز با مشارکت داوطلبانه مهاجرین خارجی مقیم استان خبر داد و اربعین حسینی را فرصتی ارزشمند برای نمایش وحدت امت اسلامی، تقویت سرمایه اجتماعی و گسترش فرهنگ خدمت دانست.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، مجید احمدی،امروز در حاشیه بازدید از موکب مهاجرین خارجی در ورودی شیراز با تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی، گفت: پیاده‌روی اربعین، بزرگ‌ترین اجتماع معنوی جهان اسلام و نماد وحدت، همبستگی و همدلی مسلمانان است و خدمت به زائران سید و سالار شهیدان، افتخاری ارزشمند برای تمامی خادمان این مسیر نورانی محسوب می‌شود.

وی افزود: اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با بهره‌گیری از ظرفیت کارکنان و مشارکت داوطلبانه مهاجرین خارجی مقیم، موکب‌های خدمت‌رسانی را در مرز شلمچه و ورودی شیراز برپا کرده است تا بخشی از نیازهای زائران را تأمین کند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس ادامه داد: تلاش کرده‌ایم زمینه مشارکت هرچه بیشتر اتباع و مهاجرین را در برنامه‌های فرهنگی و معنوی اربعین فراهم کنیم.

احمدی با بیان اینکه فرهنگ عاشورا، فرهنگ ایثار، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است، گفت: حضور داوطلبانه اتباع و مهاجرین خارجی در خدمت‌رسانی به زائران، جلوه‌ای از ارادت مشترک مسلمانان به اهل‌بیت(ع) و نمادی از انسجام و همبستگی میان ملت‌های اسلامی است.

وی ادامه داد: اتباع و مهاجرین خارجی مقیم استان فارس همواره در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، در برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی حضوری فعال و مسئولانه داشته‌اند و مشارکت آنان در برپایی این موکب‌ها، نشان‌دهنده روحیه همدلی، همکاری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

احمدی در ادامه با قدردانی از همراهی مهاجرین خارجی مقیم در برپایی این موکب، گفت: امیدواریم با همکاری تمامی خادمان اربعین، بتوانیم خدمات شایسته‌ای به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ارائه کنیم.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس همچنین بر نقش برنامه‌های فرهنگی در کنار خدمات رفاهی تأکید کرد و گفت: در این موکب‌ها، علاوه بر خدمات پذیرایی، برنامه‌هایی همچون قرائت زیارت اربعین، توزیع محصولات فرهنگی، پاسخگویی به سؤالات زائران و تبیین فرهنگ عاشورا نیز اجرا می‌شود تا فضای معنوی مناسبی برای زائران فراهم شود.

احمدی، اربعین حسینی را فرصتی ارزشمند برای نمایش وحدت امت اسلامی، تقویت سرمایه اجتماعی و گسترش فرهنگ خدمت دانست و از همه خادمان، خیرین و عوامل اجرایی که در برپایی این موکب مشارکت داشته‌اند، قدردانی کرد.

به گزارش ابنا، موکب حضرت زینب کبری(س) در مرز شلمچه و موکب حضرت رقیه(س) توسط هیئت مذهبی مهاجرین خارجی مقیم شیراز در ورودی این شهر(پل فسا) با همکاری اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان فارس، تا پایان ایام اربعین با حضور خادمان داوطلب به ارائه خدمات به زائران حسینی ادامه خواهد داد.

حجت کهیاری

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha