به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در بیانیه پایانی راهپیمایی «محاصره با محاصره و تشدید با تشدید» در صنعا، شرکتکنندگان ضمن اعلام حمایت از عملیات نیروهای مسلح یمن، بر ادامه اجرای این معادله در برابر عربستان تأکید کردند. در این بیانیه، اعمال محدودیت دریایی علیه عربستان اقدامی متقابل در برابر آنچه محاصره یمن خوانده شده، عنوان و بر رفع محاصره، بازگرداندن منابع یمن و حفظ حاکمیت و استقلال این کشور تأکید شده است.
بیانیه پایانی راهپیمایی «محاصره با محاصره و تشدید با تشدید» همچنین از پاسخهای نیروهای مسلح یمن به حملات عربستان، هدف قرار گرفتن بندر الحدیده و آنچه نقض حریم هوایی یمن خوانده شده، حمایت کرده است. در این بیانیه همچنین از عملیات علیه کشتیهایی که به گفته برگزارکنندگان، برخلاف تصمیمات مربوط به ممنوعیت دریایی حرکت میکردند، تقدیر شده و تأکید شده است که هزینههای این نبرد کمتر از هزینه عقبنشینی در برابر دشمن خواهد بود.
در ادامه بیانیه راهپیمایی در صنعا، حملات عربستان و آمریکا علیه عراق محکوم شده و آمده است که هر هزینهای در مسیر مقابله با این اقدامات، در برابر اهدافی که دشمنان برای تغییر منطقه دنبال میکنند، ناچیز است. همچنین از ملتهای عربی و اسلامی خواسته شده برای مقابله با طرحهای صهیونیستی و دفاع از مقدسات و منابع کشورهای خود فعالتر عمل کنند.
در بخش پایانی بیانیه، با اشاره به سالروز شهادت اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، بر حمایت از فلسطین، مسجدالاقصی، غزه و جریانهای مقاومت تأکید شده است. شرکتکنندگان در این راهپیمایی همچنین بر ادامه راهبرد «وحدت جبهههای مقاومت» و مخالفت با جدا کردن جبهههای مختلف و مقابله جداگانه با آنها تأکید کردند.
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