اسقف اعظم کاتولیک آمریکا از ساخت مسجد حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اسقف اعظم جان وستر، رهبر کلیسای کاتولیک سانتافه در ایالت نیومکزیکوی آمریکا، با انتشار بیانیهای از حق مسلمانان برای ساخت یک مسجد و مرکز اسلامی جدید در شهر آلبوکرکی حمایت کرد.
او در این بیانیه با تأکید بر اینکه آزادی دین حق همه انسانهاست، گفت مسلمانان نیز همانند پیروان دیگر ادیان از حق برخورداری از عبادتگاه و انجام آزادانه مناسک دینی خود برخوردارند. وستر همچنین مخالفت با ساخت این مسجد بر پایه تعصبات ضد مسلمانان را با آموزههای مسیحیت ناسازگار دانست و خواستار احترام متقابل، گفتوگو و همزیستی مسالمتآمیز میان پیروان ادیان مختلف شد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که طرح ساخت مسجد جدید با مخالفت شماری از ساکنان محلی روبهرو شده بود.
پس از این سخنان، شورای روابط اسلامی ـ آمریکایی به عنوان بزرگترین سازمان مدافع حقوق مدنی مسلمانان در آمریکا، از موضع وستر استقبال کرد.
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