به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حامد علامتی با اشاره به برنامههای ستاد بزرگداشت محرم و اربعین کانون اظهار داشت: در آغاز، نکات و سیاستهای اجرایی سال جاری ستاد بزرگداشت محرم و اربعین با توجه به مفاد نظامنامه تدوین شد و بر ایجاد بستری مناسب برای نقشآفرینی و کنشگری نوجوانان و کانونیاران و همچنین تأکید بر هویت ایرانیـاسلامی، مواسات، مهربانی، امیدآفرینی و نشاط معنوی تأکید شد.
وی افزود: گردهمایی کودکان عاشورایی، ۲۸ خرداد همزمان با سوم محرم، در سراسر کشور برگزار شد که تعداد شرکتکنندگان در این برنامه نسبت به سال گذشته ۱۱۵ درصد رشد داشته است.
علامتی ادامه داد: پویش «دستسازههای حسینی (هدیه خوبان)» نیز برگزار شد و در قالب آن بیش از ۵۰هزار دستسازه حسینی تولید شد. همچنین سفیران کانون این دستسازههای حسینی را به کودکان و نوجوانان عراقی اهدا کردند.
مدیرعامل کانون با اشاره به برنامههای اربعین بیان کرد: مواکب کانون در مرزهای مهران (ایلام)، خسروی (کرمانشاه)، باشماق (کردستان)، تمرچین (آذربایجان غربی)، شلمچه و چذابه (خوزستان) برپا شده است و کانونیاران و نوجوانان در این مواکب نقشآفرینی میکنند.
وی افزود: کتاب «به صحرا شدم، عشق باریده بود» اثر غلامعلی حدادعادل برای جانمایی در مواکب مرزی و مطالعه در محل ارسال شده است.
علامتی برگزاری نشستهای تخصصی از جمله «چگونه ارزشهای عاشورایی را در برنامههای روزمره کانون نهادینه کنیم» و «بازاندیشی در مفهوم مقاومت و تابآوری با رویکرد اسلامی و غربی» را از دیگر برنامههای این ستاد برشمرد.
وی همچنین از تهیه «قصههای پردهنگار پدر» همراه با کد QR خبر داد و گفت: این مجموعه شامل شش قصه صوتی به همراه تصویر پرده است که به رهبر شهید اختصاص دارد.
مدیرعامل کانون ادامه داد: فراخوان ملی «بچههای مقاومت» با تأکید بر رهبر شهید، شهدای میناب و شهدای کودک و نوجوان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و همچنین فراخوان بینالمللی «رجزهای عاشورایی» ویژه کودکان و نوجوانان عراقی از دیگر برنامههای ستاد بزرگداشت محرم و اربعین است.
وی نمایهسازی کتابهای مناسب اربعین، برگزاری برنامه «روایتگری عاشورایی» همزمان با پنجم صفر و به مناسبت روز شهادت حضرت رقیه (س) و نیز تهیه و جمعآوری محتواهای مربوط به محرم و اربعین را از دیگر برنامههای این ستاد عنوان کرد و افزود: بخش عمده این برنامهها تاکنون اجرا شده و تعدادی از آنها نیز در روزهای آینده برگزار خواهد شد.
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