سه گزینه آمریکا و اسرائیل در برابر ایران؛ توافق، فشار اقتصادی یا تشدید حملات نظامی؟

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک تحلیل سیاسی با بررسی گزینههای پیش روی آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال ایران، تأکید میکند که واشنگتن و تلآویو در تلاش هستند با ترکیبی از توافق، فشار اقتصادی و تهدید نظامی، تهران را به پذیرش خواستههای خود وادار کنند، اما هر یک از این گزینهها با هزینهها و چالشهای جدی روبهرو است.
این تحلیل با اشاره به دیدار اخیر دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، مینویسد که محور اصلی رایزنیهای دو طرف، بررسی راهکارهای تبدیل فشارهای نظامی و اقتصادی علیه ایران به دستاوردی سیاسی بوده است. به باور نویسنده، سه گزینه توافق، تشدید فشارهای اقتصادی و ازسرگیری حملات نظامی، نه مسیرهایی مستقل، بلکه ابزارهایی مکمل در چارچوب راهبرد اعمال فشار بر ایران محسوب میشوند؛ راهبردی که موفقیت آن به میزان تابآوری دو طرف در برابر پیامدهای آن بستگی دارد.
در ادامه این تحلیل آمده است که گزینه توافق، از منظر آمریکا کمهزینهترین مسیر به شمار میرود؛ زیرا میتواند از تشدید درگیریها جلوگیری کرده و ثبات بیشتری را برای بازارهای انرژی و نیروهای آمریکایی فراهم کند. با این حال، نویسنده معتقد است ایران تاکنون حاضر به پذیرش شروط مورد نظر واشنگتن و تلآویو نشده و همین موضوع، احتمال دستیابی به توافقی مطابق خواستههای طرف آمریکایی و صهیونیستی را با ابهام مواجه کرده است.
این تحلیل همچنین تأکید دارد که تشدید تحریمها و فشارهای اقتصادی، اگرچه میتواند بر اقتصاد ایران اثرگذار باشد، اما الزاماً به تغییر رفتار سیاسی تهران منجر نخواهد شد و حتی ممکن است واکنشهای متقابل ایران در حوزه انرژی، امنیت دریایی و منافع آمریکا در منطقه را در پی داشته باشد. به اعتقاد نویسنده، ازسرگیری حملات نظامی نیز با وجود توان ایجاد خسارت، خطر گسترش جنگ و افزایش هزینههای منطقهای و بینالمللی را به همراه دارد؛ ازاینرو، واشنگتن احتمالاً سیاستی مبتنی بر ترکیب مذاکره، فشار اقتصادی و تهدید نظامی را دنبال خواهد کرد، هرچند دستیابی به یک نتیجه سیاسی پایدار همچنان با ابهام روبهرو است.
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