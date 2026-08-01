به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، در موکب عاشقان امام حسین (موکب آفریقایی‌ها)، عمود ۳۷۵، به تبیین پیوندهای تاریخی، سیاسی و اعتقادی قاره آفریقا با مکتب بیداری‌بخش امام شهید امت و نهضت عاشورا پرداخت.

بلال حبشی؛ معجزه برابری و ایستادگی در برابر شکنجه

وی با بیان اینکه نگاه مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) به قاره آفریقا نه یک نگاه ابزاری، بلکه به عنوان یک «فرصت» بزرگ است، اظهار داشت که این پیوند ریشه در صدر اسلام و نگاه فطری مردمان این سرزمین دارد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به شخصیت جناب بلال حبشی به عنوان نخستین نماینده آفریقایی‌ها در محضر پیامبر(ص) تصریح کرد که بلال برخلاف بسیاری که برای ایمان آوردن تقاضای معجزه می‌کردند، هیچ معجزه‌ای نخواست؛ چرا که برای او، کلام پیامبر مبنی بر نبود تفاوت میان عرب و عجم و سیاه و سفید، بزرگترین معجزه بود.

وی خاطرنشان کرد که بلال بر سر این باور انسانی، سخت‌ترین شکنجه‌ها را به جان خرید و حاضر نشد از اعتقاد قلبی خود دست بکشد.

افشای ۳۰۰ سال جنایت استعمار در «خانه بردگان» و غارت معادن

آیت‌الله رمضانی در ادامه با اشاره به نقشه‌های پیچیده جریان استعمار برای عقب‌مانده نگه داشتن آفریقا، از کشورهای فرانسه، انگلیس و جریان صهیونیسم به عنوان عاملان اصلی استعمار نوین یاد کرد.

وی با نقل مشاهدات عینی خود از جزیره «گوره» در سنگال و «خانه بردگان»، تصریح کرد که استعمارگران به مدت ۳۰۰ سال انسان‌های پاک‌سرشت را به بردگی گرفتند و با جدا کردن وحشیانه اعضای خانواده‌ها، پدر، مادر و فرزندان را به کشورهای مختلف فروختند.

وی با بیان اینکه آفریقا به لحاظ منابع زیرزمینی و سنگ‌های قیمتی از ثروتمندترین نقاط جهان است، اظهار داشت که غربی‌ها با تبلیغات منفی گسترده و هراس‌افکنانه، سعی کردند مانع سفر دیگران به این قاره شوند تا در امنیت کامل، ثروت‌های عظیم آن را غارت کنند.

تغییر موازنه قدرت؛ تهدید نظامی دشمن در فاصله ۵۰۰۰ کیلومتری

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات شگرف پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد و با بیان اینکه امروزه جوانان آفریقایی با الگوگیری از درس «ما می‌توانیم» امام، هویت واقعی خود را بازیافته‌اند، بر لزوم دشمن‌شناسی تاکید کرد. وی با اشاره به تفرقه‌افکنی میان شیعه و سنی و کشتار مسلمانان در مناطقی چون میانمار، تصریح کرد که دشمنان همواره به دنبال برافروختن آتش اختلاف میان مسلمانان بوده‌اند.

آیت‌الله رمضانی با مقایسه دوران ضعف گذشته با اقتدار امروز جبهه مقاومت خاطرنشان کرد که زمانی هواپیمای ما را می‌زدند و توان پاسخ نداشتیم، اما امروز موازنه تغییر کرده است؛ امروز اگر یکی بزنند، دو تا می‌خورند؛ حتی به انگلیس که ۵۰۰۰ کیلومتر با ما فاصله دارد پیام داده شده که اگر هواپیمایی علیه ما بلند شود، همان‌جا را خواهیم زد.

اربعین و تجلی مکتب امام شهید؛ از شکوه تشییع تا روایتگری زینبی وی با تاکید بر اینکه امام شهید امتی را تربیت کرد که امروز در برابر «سارقان بین‌المللی ثروت‌های جهان» ایستاده است، تصریح کرد که شعار «هیهات منا الذله» که در کربلا آموخته بودیم، امروز توسط این امت در عرصه جامعه پیاده شده است.

آیت‌الله رمضانی با یادآوری تشییع ۱۱ میلیونی پیکر امام شهید و نماز آمیخته با عرفان علامه جوادی آملی بر ایشان در مسجد جمکران، وی را مظلومی مقتدر نامید که امروز تصویرش در سراسر مسیر اربعین الهام‌بخش زائران است.

وی در پایان با تجلیل از میهمان‌نوازی بی‌نظیر ملت عراق و مقایسه آن با سختی‌های کاروان اسرای کربلا، حضور جوانان آفریقایی تحصیل‌کرده در ایران را فرصتی برای انتقال پیام بیداری به قاره آفریقا دانست و اظهار داشت که این نهضت به‌حول قوه الهی ان‌شاالله به بعثت جهانی حضرت ولی‌عصر (عج) متصل می‌گردد.

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