تأکید سازمان جهانی بهداشت بر تغذیه با شیر مادر در افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان جهانی بهداشت همزمان با آغاز هفته جهانی تغذیه با شیر مادر، بر نقش حیاتی شیر مادر در سلامت، رشد و تقویت سیستم ایمنی نوزادان تأکید کرده است.
این سازمان روز شنبه، ۱۰ مرداد، در صفحه ایکس خود نوشت که هفته جهانی تغذیه با شیر مادر فرصتی برای جلب توجه بیشتر به اهمیت این شیوه تغذیه و فراهم کردن بهترین آغاز زندگی برای کودکان است.
به گفته سازمان جهانی بهداشت، شیر مادر مواد مغذی ضروری و مورد نیاز نوزاد را تأمین کرده و از کودکان در برابر بیماریها محافظت میکند.
این سازمان افزوده است که تغذیه با شیر مادر، زمینه رشد سالم و نیرومند نوزادان را فراهم میکند و یکی از مؤثرترین راهها برای حفاظت از سلامت آنان در ماههای نخست زندگی به شمار میرود.
سازمان جهانی بهداشت همچنین خواستار حمایت از حق تمام کودکان افغانستان برای بهرهمندی از شیر مادر شده و تأکید کرده است که مادران نیز باید برای ادامه این شیوه تغذیه از حمایتهای لازم برخوردار شوند.
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