جزئیات جدید از حمله مشترک آمریکا و عربستان به مقرهای الحشد الشعبی عراق

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه تلویزیونی «الحره» به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد، حملات بامداد چهارشنبه امریکا و عربستان به مقرهای الحشد الشعبی، عملیاتی بدون برنامه نبوده بلکه قبلا برنامه ریزی شده و نقش‌ها در آن بین ریاض و واشنگتن تقسیم شده بود.

به گزارش السومریه، این گزارش می‌افزاید: حملات به مقرهای الحشد الشعبی در مناطق جنوبی عراق را جنگنده‌های عربستان سعودی انجام دادند، در حالی که حملات به مقرهای الحشد الشعبی در شرق و شمال عراق توسط هواپیماهای امریکایی صورت گرفت.

در ادامه گزارش الحره آمده است: این موضوع با روایت‌های منابع عراقی همخوانی دارد که تأکید می‌کنند جنگنده‌های عربستان سعودی و امریکایی حریم هوایی عراق را نقض کرده و حملاتی را به صورت همزمان انجام داده‌اند.

بر اساس این گزارش، حملات در مناطق مختلف متمرکز بوده است؛ از جمله منطقه شمل الدیر در بصره، الصویره در استان واسط، ناحیه عون در کربلا، شهرستان الدبس در کرکوک، شهرستان آمرلی در صلاح‌الدین، الحمدانیه در دشت نینوا، اطراف المدائن در جنوب بغداد، و اردوگاه ابومنتظر المحمداوی (که پیش‌تر اردوگاه اشرف نام داشت) در استان دیالی.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸

