اولیانوف: آمریکا از اشتباهاتش در قبال ایران درس بگیرد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه نزد سازمانهای بینالمللی مستقر در وین، امروز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وقت توقف حملات نظامی و بازگشت به میز مذاکره رسیده است. باید از اشتباهات راهبردی اخیر درس گرفت.»
ترامپ که پیشتر بارها مدعی نابودی توان نظامی ایران شده بود، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ادامه واکنش نظامی ایران به تجاوزات آمریکا گفت «آنها شاید اکنون کمی قویتر شوند، اما بعداً ضعیفتر خواهند شد».
اولیانوف اخیراً هم در واکنش به توقف چند روزه تجاوزات نظامی آمریکا، خواستار پایان دائمی این حملات شد و تاکید کرد که این موضوع، راهحل نظامی ندارد.
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