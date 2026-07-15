چین: آمریکا با حملات به ایران، منطقه را به پرتگاه خطرناکی کشانده است!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «سون لی»، نماینده چین در سازمان ملل متحد، در واکنش به اقدامات نظامی ایالات متحده علیه ایران اعلام کرد که این حملات، بار دیگر «منطقه» را به لبهی یک «پرتگاه خطرناک» سوق داده است.
این دیپلمات چینی با تأکید بر اینکه «اولویت اکنون باید توقفِ ایجاد درگیری و آشوب در خاورمیانه توسط آمریکا باشد»، سیاستهای نظامی واشنگتن را عامل اصلی بیثباتی در منطقه دانست.
وی در پاسخ به اظهارات مایک والتز، نماینده آمریکا، مبنی بر عدم همکاری پکن در کنترل جریان صادرات کالا به ایران و یمن، با رد اظهارات این مقام گفت: «چین بر صادرات چنین کالاهایی نظارت سختگیرانه اعمال میکند و این ادعاها کاملاً بیاساس است.»
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