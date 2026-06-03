به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا موسوم به سنتکام حملات موشکی ایران به پایگاههای خود در کویت و بحرین را تائید و ادعا کرد که نیروهای آمریکایی و بحرینی سه موشک شلیکشده به سمت بحرین را رهگیری و منهدم کردهاند.
سنتکام شامگاه سهشنبه به وقت محلی در حالی که آغاز کننده حملاتی بوده که نقض آتش بس است، ادعا کرد: نیروهای ایالات متحده در تاریخ ۲ ژوئن (۱۲ خرداد) با موفقیت چندین موشک بالستیک و پهپاد ایرانی را منهدم کردند و در واکنش به حملات ایران در سراسر خاورمیانه، حملات دفاعی به جزیره قشم انجام دادند.
سنتکام در اطلاعیه خود در حالی ادعاهایی را مطرح کرد که نقض آتشبس ابتدا از سوی آمریکاییها رخ داده و حملات ایران واکنشی در برابر تجاوزات آنها بوده است.
سنتکام مدعی شد: ایران چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای همسایه در منطقه شلیک کرد؛ اما هیچیک نتوانستند به اهداف مورد نظر خود اصابت کنند. دو موشک ایرانی که به سمت کویت شلیک شده بودند، پیش از رسیدن به هدف سقوط کردند و یا در مسیر متلاشی شدند. همچنین سه موشک شلیکشده به سمت بحرین بلافاصله توسط نیروهای پدافند هوایی آمریکا و بحرین رهگیری و منهدم شدند.
ارتش آمریکا مدعی شد: دقایقی پیش از آن، نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده (CENTCOM) سه پهپاد را که از سوی ایران به سمت کشتیهای غیرنظامی در حال عبور قانونی از آبهای منطقهای پرتاب شده بودند، سرنگون کردند. نیروهای آمریکایی همچنین حملات دفاعی علیه یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی ایران در جزیره قشم انجام دادند.
سنتکام ادعا کرد: در این حملات هیچیک از نیروهای آمریکایی آسیب ندیدند.
ارتش آمریکا مدعی شد: نیروهای سنتکام همچنان هوشیار هستند و در طول آتشبس جاری، برای دفاع در برابر آنچه «اقدامات تهاجمی و غیرموجه ایران» خوانده شده، آمادگی کامل دارند.
سنتکام در بیانیه دیگری در یک تناقض گویی ادعا کرد که اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه امروز با موشکها و پهپادها، مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین و یک پایگاه هوایی آمریکا در منطقه را هدف و مورد اصابت قرار داده، نادرست است.
سنتکام در عین حال مدعی شد: تمام حملات ایران علیه نیروهای آمریکایی ناموفق بودهاند و نیروهای ایالات متحده همچنان هوشیار هستند و آمادگی کامل دارند تا در برابر «اقدامات تهاجمی و غیرموجه» از خود دفاع کنند.
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