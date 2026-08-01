کمک ۲۰۰ هزار دلاری ازبکستان به بیمارستان بلخ

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرده است که ازبکستان تجهیزات درمانی و غیردرمانی به ارزش ۲۰۰ هزار دلار به بیمارستان ابوعلی سینای بلخی در استان بلخ کمک کرده است.
این کمکها از سوی استان فرغانه ازبکستان فراهم شده و شامل تختهای بیماران، ویلچر، دستگاههای تهویه، یخچال و شماری دیگر از تجهیزات ضروری درمانی و غیردرمانی میشود.
بیمارستان ابوعلی سینای بلخی یکی از مراکز مهم درمانی در شمال افغانستان است که به بیماران چندین استان خدمات ارائه میکند. این مرکز در سالهای اخیر با کمبود تجهیزات، امکانات درمانی و افزایش شمار مراجعهکنندگان روبهرو بوده است.
وزارت بهداشت گفته است کمکهای تازه در چارچوب همکاریهای پزشکی و بشردوستانه ازبکستان با افغانستان انجام شده و میتواند بخشی از نیازهای بیمارستان را برطرف کند.
این وزارت اخیراً قراردادی به ارزش ۲.۶ میلیون دلار نیز با بنیاد آغاخان امضا کرده است. هدف این قرارداد، بهبود وضعیت تغذیه کودکان در استانهای بدخشان و بغلان افغانستان اعلام شده است.
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