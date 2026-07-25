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طالبان در پی توسعه همکاری دارویی با ازبکستان پس از توقف واردات از پاکستان

۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۱
کد مطلب: 1844943
طالبان در پی توسعه همکاری دارویی با ازبکستان پس از توقف واردات از پاکستان

هیئتی از وزارت بهداشت طالبان در سفر به تاشکند، با مقام‌های ازبکستان درباره توسعه صنعت دارو، تقویت آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت و درمان بیماران افغان گفت‌وگو کرده است؛ سفری که در شرایط کاهش واردات دارو از پاکستان انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت طالبان اعلام کرده است که حمدالله زاهد، معاون غذا و داروی این وزارت، در رأس هیئتی رسمی به ازبکستان سفر کرده و با مقام‌های این کشور درباره گسترش همکاری‌های دارویی و درمانی گفت‌وگو کرده است.

براساس اطلاعیه این وزارت، زاهد در دیدار با الهام‌جان عمرزاکوف، معاون وزارت بهداشت ازبکستان، درباره تبادل تجربه‌های تخصصی، درمان بیماران افغان و تقویت همکاری‌های فنی میان دو کشور مذاکره کرده است.

در این دیدار، درمان بیماران مبتلا به سرطان، بیماری‌های قلبی و دیگر بیماری‌های پیچیده از محورهای اصلی گفت‌وگو بوده و دو طرف بر ایجاد زمینه برای اجرای پروژه‌های مشترک تأکید کرده‌اند.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت طالبان همچنین با عبدالله عزیزوف، رئیس اداره توسعه صنعت دارو و تجهیزات پزشکی ازبکستان، درباره ارتقای ظرفیت کارکنان فنی، توسعه تولید دارو، تقویت آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت و تأمین تجهیزات آزمایشگاهی گفت‌وگو کرده است.

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که طالبان پیش‌تر واردات دارو از پاکستان را متوقف کرده و برای تأمین نیازهای بازار افغانستان، همکاری با کشورهای منطقه از جمله ازبکستان، ایران و چین را گسترش داده است.

توقف واردات دارو از پاکستان فشارهایی بر بازار دارویی افغانستان وارد کرده و سفر اخیر هیئت طالبان به تاشکند نیز تلاشی برای یافتن منابع جایگزین و تقویت ظرفیت داخلی این بخش ارزیابی می‌شود.

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