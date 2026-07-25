طالبان در پی توسعه همکاری دارویی با ازبکستان پس از توقف واردات از پاکستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت طالبان اعلام کرده است که حمدالله زاهد، معاون غذا و داروی این وزارت، در رأس هیئتی رسمی به ازبکستان سفر کرده و با مقام‌های این کشور درباره گسترش همکاری‌های دارویی و درمانی گفت‌وگو کرده است.

براساس اطلاعیه این وزارت، زاهد در دیدار با الهام‌جان عمرزاکوف، معاون وزارت بهداشت ازبکستان، درباره تبادل تجربه‌های تخصصی، درمان بیماران افغان و تقویت همکاری‌های فنی میان دو کشور مذاکره کرده است.

در این دیدار، درمان بیماران مبتلا به سرطان، بیماری‌های قلبی و دیگر بیماری‌های پیچیده از محورهای اصلی گفت‌وگو بوده و دو طرف بر ایجاد زمینه برای اجرای پروژه‌های مشترک تأکید کرده‌اند.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت طالبان همچنین با عبدالله عزیزوف، رئیس اداره توسعه صنعت دارو و تجهیزات پزشکی ازبکستان، درباره ارتقای ظرفیت کارکنان فنی، توسعه تولید دارو، تقویت آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت و تأمین تجهیزات آزمایشگاهی گفت‌وگو کرده است.

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که طالبان پیش‌تر واردات دارو از پاکستان را متوقف کرده و برای تأمین نیازهای بازار افغانستان، همکاری با کشورهای منطقه از جمله ازبکستان، ایران و چین را گسترش داده است.

توقف واردات دارو از پاکستان فشارهایی بر بازار دارویی افغانستان وارد کرده و سفر اخیر هیئت طالبان به تاشکند نیز تلاشی برای یافتن منابع جایگزین و تقویت ظرفیت داخلی این بخش ارزیابی می‌شود.

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