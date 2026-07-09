کمبود بودجه، ۱۵۰ مرکز درمانی افغانستان را تعطیل کرد؛ سازمان جهانی بهداشت هشدار داد

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـحنان بلخی، مدیر منطقهای سازمان جهانی بهداشت، با انتشار گزارشی از افغانستان اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون، ۱۵۰ مرکز درمانی که با حمایت نهادهای بشردوستانه فعالیت میکردند، به دلیل کمبود منابع مالی تعطیل یا خدمات خود را تعلیق کردهاند.
وی که در سفر به افغانستان به سر میبرد، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کاهش بودجه، روند واکسیناسیون کودکان را با اختلال مواجه کرده، دسترسی زنان باردار به خدمات مراقبتی را کاهش داده و بیماران را برای دریافت خدمات درمانی ضروری با مشکلات جدی روبهرو ساخته است.
بلخی با تأکید بر اینکه «این خسارتها را نمیتوان نادیده گرفت»، هشدار داد ادامه این روند میتواند دستاوردهای سالهای گذشته در حوزه سلامت افغانستان را از بین ببرد.
بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، بیش از ۲۲ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند و از این میان، حدود ۱۴.۴ میلیون نفر برای دریافت خدمات درمانی به برنامههای بهداشتی وابسته هستند.
این نهاد همچنین اعلام کرد که تا پایان ماه ژوئن ۲۰۲۶، تنها ۱۷ درصد از بودجه موردنیاز برنامه پاسخگویی بهداشتی افغانستان تأمین شده است؛ موضوعی که شکاف قابلتوجهی میان نیازهای درمانی و منابع مالی موجود ایجاد کرده است.
مدیر منطقهای سازمان جهانی بهداشت از جامعه جهانی خواست تا با تداوم حمایتهای مالی، از فروپاشی بیشتر نظام سلامت افغانستان جلوگیری کرده و زمینه ادامه ارائه خدمات درمانی به اقشار آسیبپذیر را فراهم کند.
بحران مالی بخش بهداشت افغانستان پس از کاهش و قطع بخش قابلتوجهی از کمکهای خارجی، بهویژه کمکهای ایالات متحده، تشدید شده است.
سال گذشته نیز دهها مرکز درمانی به دلیل کمبود بودجه تعطیل شدند و اکنون این روند با سرعت بیشتری ادامه دارد.
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